Papa : 50mila a 'Urbi e Orbi' : ANSA, - CITTÀ DEL VATICANO, 25 DIC - I fedeli presenti a Piazza San Pietro perßl'Urbi et Orbi di Papa Francesco, la tradizionale benedizione di Natale "alla città e al mondo", erano - secondo le stime della Gendarmeria - 50mila. Imponenti le misure di sicurezza a Piazza San Pietro. C'erano file per entrare nel colonnato fin da questa mattina. Rafforzati i controlli ...

Urbi et Orbi - dal Papa un Sos al mondo : «Senza fraternità ogni sforzo è vano» : Città del Vaticano ? Una fraternità che, purtroppo, tarda a venire. Per esempio in Ucraina dove cova sotto la cenere un conflitto nel cuore dell'Europa dalle conseguenze...

Benedizione Urbi et Orbi di papa Francesco : "Siamo tutti fratelli. La diversità è ricchezza" : Un messaggio di fraternità fra religioni e nazioni diverse. "Siamo tutti fratelli" e "questa verità sta alla base della visione cristiana". Senza fraternità "i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto". papa Francesco, alla Benedizione Urbi et Orbi lancia per Natale "un augurio di fraternità", "tra persone di ogni nazione e cultura", "di diverse religioni" perché "la salvezza passa ...

Benedizione Urbi et Orbi - il messaggio di Papa Francesco : "Siamo tutti fratelli" : "La Comunità internazionale - ha scandito - si adoperi decisamente per una soluzione politica che accantoni le divisioni e gli interessi di parte, così che il popolo siriano, specialmente quanti ...

Natale - la benedizione Urbi et Orbi del Papa : "Siamo tutti fratelli" - : A San Pietro la benedizione Urbi et Orbi di Bergoglio: "Questo Natale ci faccia riscoprire i legami di fraternità che ci uniscono come essere umani"

Urbi et Orbi - dal Papa un Sos al mondo : 'Senza fraternità tutti gli sforzi sono vani' Diretta : Senza la fraternità che Gesù Cristo ci ha donato, i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto, e anche i migliori progetti rischiano di diventare strutture senz'anima'.

Urbi et Orbi - dal Papa un Sos al mondo : 'Senza fraternità tutti gli sforzi sono vani' : Senza la fraternità che Gesù Cristo ci ha donato, i nostri sforzi per un mondo più giusto hanno il fiato corto, e anche i migliori progetti rischiano di diventare strutture senz'anima'. Il Papa alla ...

Messa di Natale. Papa : "Superare ingordigia - troppi senza pane". Oggi benedizione Urbi et Orbi : Ho bisogno della fragranza tenera del tuo amore per essere, a mia volta, pane spezzato per il mondo". La Messa di ieri sera, con imponenti misure di sicurezza, ha aperto le celebrazioni natalizie ...