Un' azienda italiana per digitalizzare le trasmissioni radio della British Library

Telecom - l’ azienda italiana potrebbe collassare. Salvate il soldato Tim : Nel ciclo biologico di qualsiasi “Sistema Paese” l’importanza delle Telecom unicazioni è seconda solo a quella dell’energia. È un contesto delicato in cui si intrecciano le esigenze di funzionalità, efficienza, efficacia, continuità operativa, indipendenza, sicurezza e dove gli aspetti occupazionali hanno un peso non trascurabile e una discreta quantità di problematiche storicamente irrisolte. La sicurezza – considerata nella ...

L’ azienda informatica italiana Deltatre ha comprato Massive Interactive per 112 milioni di euro : L’azienda torinese Deltatre , specializzata nello sviluppo di tecnologie informatiche per l’intrattenimento sportivo, ha comprato la compagnia inglese Massive Interactive per circa 112 milioni di euro . Massive Interactive fornisce tecnologie video per la comunicazione a diversi importanti emittenti e produttori televisivi, tra cui

L' azienda italiana che ha sconfitto Ikea - il titolare : «Partito dal garage di casa con i soldi che mi ha prestato mia mamma» : L'Italia si è presa la sua rivincita sulla Svezia dopo la mancata qualificazione al Mondiale di calcio. «Partito dal garage di casa con i soldi che mi ha prestato mia mamma per comprare un computer». Oggi Alberto Paglialunga ha addirittura sconfitto Ikea . Con la sua azienda salentina, la «Deghi S.p.A.», leader nella vendita online di prodotti per il settore «mobili & arredi», si è aggiudicata ieri sera a Milano il Premio Negozio Web Italia ...

“A Dubai lavoro per un’azienda italiana. Ma ho nostalgia dell’Europa - qui è tutto troppo grande “ : “Non avevo nulla da perdere e la voglia di avventura non mi è mai mancata. Così mi sono candidato ad un posto di addetto ai social media. In meno di una settimana ero a Dubai“. Andrea Nuzzaco, romano di 36 anni, vive nell’emirato dal 2014. Laureato in Scienze politiche, in Italia era passato da un lavoretto precario all’altro, sempre in ambito editoriale e digitale. “Poi un giorno, intorno a Natale 2013, vado ...