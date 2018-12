Un uomo sotto protezione è stato ucciso a Pesaro dai killer della ' Ndrangheta

È stato trovato il corpo di un uomo sotto le macerie dei palazzi crollati a Marsiglia : I soccorritori hanno trovato il corpo di un uomo sotto le macerie dei due palazzi crollati lunedì a Marsiglia . Non si sa ancora con certezza quante altre persone potrebbero esserci sotto le macerie : ieri le autorità parlavano di 10 persone in

Corte Diritti uomo : Provenzano non doveva restare sotto 41 bis : Bruxelles, 25 ott., askanews, - Bernardo Provenzano, il capo della Mafia corleonese, arrestato nel 2006 dopo essere stato ricercato per quasi 43 anni e morto in carcere a Milano il 13 luglio 2016, non ...