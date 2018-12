Un migrante è morto vicino ad Ancona | probabilmente dopo essere stato investito dal tir a

Ancona - migrante morto aggrappato a Tir : 22.22 Un giovane migrante, forse afgano, è morto al Pronto soccorso degli Ospedali Riuniti di Ancona per le gravi ferite dopo essere stato travolto dalle ruote di un tir a cui si era aggrappato per arrivare in Italia. E' accaduto dopo lo sbarco del mezzo pesante al porto di Ancona. Il ragazzo senza documenti, è stato soccorso e trasportato in ospedale dove è deceduto. La Polizia locale cerca di individuare il tir che ha proseguito la marcia ...