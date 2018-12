Un giocatore di Spider-Man ha ricreato un fumetto usando la modalità fotografica del gioco

eurogamer

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Un fan di-Man è riuscito a ricreare una piccola storia a fumetti del famoso eroe utilizzando lapresente nel titolo di Insomniac Games. Il risultato è davvero ottimo.Come riporta Dualshockers, il fumettista professionista Patrick Mulholland ha postato sul suo profilo Twitter le sue creazioni, nelle tavole si vede Spidey sfruttare il suo sistema di ragnatele per inseguire dei criminali a bordo di un'auto. Come possiamo intuire, il nostro eroe riusce a raggiungere il veicolo, mettere fuori combattimento i malviventi e riportare la tranquillità a New York. Ilè stato creato con lo stile classico, ma Mulholland non ha messo da parte la sua creatività è ha sperimentato più versioni. Potete trovarle tutte qui sotto.Come se non bastasse, i ragazzi di Insomniac Games hanno notato il lavoro del ragazzo (che ovviamente ha ricevuto i complimenti del team di ...