Ultime Notizie Roma del 26-12-2018 ore 19 | 10

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)dailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione torniamo sulla terremoto a Catania in apertura tanta paura per la scossa di questa notte di magnitudo 4.8 sull’Etna la più intensa Da quando il vulcano ha ripreso la sua attività tre giorni fa il film alle 3:19 ad una profondità di solo un chilometro i crolli hanno interessato circa 15 abitazioni private e anche alcune chiese 10 i feriti chiuso per lesioni sospette un tratto della 18 aperte scuole palestre comunali per raccogliere le persone l’aeroporto di Catania è operativo vertice in prefettura per il punto lì da anni e l’assistenza il premier Conte in contatto con il capo della protezione civile Borrelli per seguire gli sviluppi Di Maio domani nel catanese Salvini Ringrazia i vigili del fuoco andiamo in Indonesia i soccorritori militari volontari stanno cercando ...