Tunisia | giornalista si dà fuoco per protesta contro il Governo e muore

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Terribile tragedia in, dove undi una tv locale, Abderrazak Zorgui, si è datoperreilturco, accusato dallo stesso Zorgui di favorire ancora la corruzione e di non dare lavoro a chi è disoccupato. Una situazione precaria che, quindi, sarebbe anche quella dei giornalisti. Il cronista, prima del gesto, ha spiegato che questo gesto volontario per lui rappresenta l'inizio di una sorta di rivoluzionequesto sistema, pieno di ingiustizie sociali, a suo dire. Il fatto di cronaca si è verificato a Kasserine, una città turca, in pieno centro. Sconvolte le persone che hanno assistito alla scena. Purtroppo il collega non c'è l'ha fatta, troppo gravi le ustioni riportate.Appello ai disoccupati Zorgui lavorava per l'emittente locale Telvza Tv. Probabilmente non sopportava più la sua situazione precaria, quindi ha deciso di compiere il suo ...