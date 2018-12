Tsunami Indonesia | Unicef | 15mila sfollati | i bimbi necessitano di cure

Tsunami Indonesia : il bilancio definitivo - 429 morti e 154 dispersi : Il bilancio definitivo dello Tsunami che ha colpito l’Indonesia è di 429 morti e 154 dispersi: oggi è stato diramato nuovo avviso di attenzione per possibile maremoto da parte delle autorità Indonesiane che continuano a monitorare l’attività sismica. E’ stato chiesto alle persone che si trovano sull’isola vulcanica Anak Krakatoa di evitare rischi tenendosi ad almeno 500 metri dalle coste intorno allo stretto della ...

Indonesia - dopo lo Tsunami è crisi umanitaria : mancano acqua potabile e farmaci : In Indonesia, dopo la tsunami che ha provocato più di 400 morti, ora è crisi sanitaria. «Molti bambini sono malati, hanno la febbre, mal di testa e non hanno abbastanza acqua», ha detto Rizal Alimin, un medico di una Ong che opera in una scuola trasformata in un rifugio di fortuna. «Abbiamo meno farmaci del solito, le condizioni non sono salutari,...

Tsunami Indonesia - morta la moglie del cantante della band travolta : “Come vivrò senza di te?” : Riefian Fajarsyah, leader della band Seventeen, travolta dallo Tsunami in Indonesia mentre si esibiva alla festa di fine di anno una compagnia statale, la Pnl, ha seppellito sua moglie, Dylan Sahara, morta in seguito all'arrivo del maremoto. Il dolore sui social network: "Come farò a vivere senza di te?".Continua a leggere

Tsunami Indonesia - i morti sono 429 : “Emergenza sanitaria - l’acqua non è potabile” : A distanza di tre giorni dal disastro, il bilancio dei morti dell'onda anomala che ha colpito l'Indonesia si aggrava. Ora però scatta anche l'allarme sanitario a causa della mancanza di acqua potabile: "I bambini sono malati, non possono bere ed hanno giramenti di testa. Manca il cibo e la gente è costretta a dormire per terra".Continua a leggere

Tsunami Indonesia : il bilancio delle vittime sale a 429 - allarme sanitario per i sopravvissuti : Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime provocate dallo Tsunami che ha colpito tre giorni fa le isole Indonesiane di Giava e Sumatra: al momento i morti sono 429, mentre i feriti sono oltre 1400, secondo quanto reso noto dal portavoce dell’Agenzia Indonesiana per i disastri, Sutopo Purwo Nugroho, il quale ha precisato che i dispersi sono 128. I sopravvissuti ora devono fare i conti con la carenza di acqua potabile e di ...

