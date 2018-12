Troppi regali di Natale per Maddox? Melissa Satta sbotta sui social | è scontro

Natale - i miei figli hanno Troppi regali. E io provo disagio : I pacchetti sono cominciati ad arrivare anche prima di Natale. La baby sitter che partiva e metteva sotto l’albero un libro e un gioco. Amici vari che mi lasciavano piccoli doni per i miei due figli. I parenti che non avrei visto a Natale: altri regali da scartare. E questo è solo l’antefatto. Perché stasera arriveranno i nonni-uno, con libri comprati da fuori. E, in più, con le decine di regalini avanzati dal calendario ...

Appello online per fare i regali di Natale ai figli. Criticato su Facebook : “Vuoi Troppi soldi” : Ben Buckley, 32enne di Hull, in Regno Unito, è stato costretto a lasciare il lavoro e a prendersi cura della moglie Kristy, a causa della complicazione derivate dalla gravidanza. Ha così inaugurato una raccolta benefica su GoFoundMe per i regali di Natale. Ma non tutti l'hanno presa bene: "Dai ai tuoi figli solo quello che puoi permetterti, così sei disgustoso".Continua a leggere