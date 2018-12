Travolto e ucciso a Natale | indagini a Caivano

Caivano. Ciclista Travolto e ucciso da un pirata della strada : Caccia aperta ad un pirata della strada. I Carabinieri stanno cercando l’uomo che ha travolto e ucciso un Ciclista a

Natale di sangue nel Napoletano : uomo Travolto e ucciso da auto pirata : l corpo di un uomo, probabilmente un extracomunitario vittima di un incidente stradale, è stato trovato dai carabinieri a Caivano nel Napoletano. I militari sono intervenuti in via Fratelli Rosselli ...

Campomorone. Cinquantenne Travolto e ucciso sull’autostrada A12 : Un uomo di 52 anni di Campomorone è stato travolto e ucciso sull’autostrada A12, tra Recco e Rapallo, in direzione

Calabria - trentenne Travolto e ucciso da un furgone : Poche ore fa, in Calabria, un ragazzo di circa 30 anni è drammaticamente deceduto dopo essere stato travolto da un furgone ed è morto. La dinamica di quanto è accaduto non è ancora molto chiara, in quanto non è ancora stato accertato se il giovane sia stato travolto dopo essere sceso dalla sua autovettura a causa di un incidente, oppure se sia stato sbalzato al di fuori del veicolo ed è stato successivamente travolto. Un'altra persona, sempre a ...

Acireale - in fuga a piedi dopo una rapina : Travolto e ucciso dal treno in corsa : Un uomo di 36 anni si trovava alla guida del Ducato bianco che, questa notte, ha attraversato ad alta velocità le strade del comune siciliano. dopo avere sbattuto contro un muretto, sarebbe finito sui binari. Lì l'incidente mortale. Dentro il mezzo sono state trovate banconote macchiate.Continua a leggere

Torino. In via Reiss Romoli Travolto e ucciso un cinquantenne in bici : Sinistro stradale mortale a Torino in via Reiss Romoli. Un’Audi A3 stava percorrendo via Reiss Romoli da corso Vercelli verso

Francia - gilet giallo Travolto e ucciso da un camionista : Un manifestante 23enne dei gilet gialli è morto dopo essere stato investito da un camion ad Avignone, nel sudest della Francia. L'autista del mezzo, un 26enne che ha tentato di fuggire, è stato ...

Pozzuoli - gara clandestina : uomo Travolto e ucciso da auto/ Falsa versione non salva 21enne : arrestato - IlSussidiario.net : Pozzuoli, folle gara clandestina fra auto: investito e ucciso un 62enne. Video ultime notizie: arrestato un 21enne, nonostante versione Falsa.

Roma - ciclista Travolto e ucciso da un pullman in via Merulana : Incidente mortale a due passi dal Colosseo. Un ciclista di 60 anni è stato travolto e ucciso in via Merulana, a Roma, da un pullman. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente....

A piedi di notte in autostrada a Vercelli : Travolto e ucciso da due auto : È stato travolto da più auto mentre camminava, a piedi, in autostrada. Vittima Naji Kaddour, un 38enne marocchino residente ad Alba. Nella notte tra mercoledì e giovedì camminava sulla A4 Tonino-Milano quando, in prossimità del casello di Cigliano, Vercelli, è stato travolto da almeno due auto.Continua a leggere

Roma - ciclista Travolto e ucciso da pullman : Un ciclista è stato travolto e ucciso in via Merulana, a Roma , da un pullman. Non è ancora chiara la dinamica dell'incidente. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia municipale del gruppo ...

Tragedia a Borgo d'Ale : Travolto e ucciso da più auto : Non sono ancora chiare le cause che, ieri sera , mercoledì 5 dicembre, poco dopo le 23, hanno portato all'incidente che è costato la vita ad un uomo. Secondo una prima ricostruzione, la vittima sta ...

Bimbo di 10 anni Travolto e ucciso davanti all’amichetto sulle strisce pedonali : Il piccolo è stato travolto da un camion mentre attraversava le strisce pedonali in Svizzera, nei pressi di una rotatoria. Era con un amico e coetaneo che è rimasto illeso nell'incidente ma sotto shock dopo aver assistito al terribile impatto mortale. Alla guida dell'autocarro vi era un giovane conducente di 19 anni ora sotto indagine.Continua a leggere

Gara di velocità tra auto - Travolto e ucciso un uomo : A bordo delle loro auto si stavano sfidando in una folle corsa notturna nel centro cittadino di Pozzuoli . Scampato un primo incidente, uno dei due giovani alla guida ha investito frontalmente un ...