Tragedia di Natale | donna si lancia dal quinto piano a Biella

Tragedia a Napoli - muore a due giorni dal Natale a soli 24 anni : lutto a Fuorigrotta : In giorni in cui l'atmosfera dovrebbe essere soltanto quella delle migliori occasioni, visto che il Natale è oramai arrivato, alcuni cittadini della comunità del piccolo comune di Fuorigrotta, nella provincia di Napoli, non potranno più vivere questi momenti in serenità a causa dell'improvviso decesso di un giovane ragazzo ventiquattrenne, Claudio Cinquegrana, che si è spento probabilmente per un malore che non gli ha lasciato scampo; la sua ...