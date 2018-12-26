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Traffico Roma del 26-12-2018 ore 20 | 00

Traffico Roma del 26-12-2018 ore 20 | 00 VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...

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Traffico Roma del 26-12-2018 ore 20:00 (Di mercoledì 26 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA Traffico SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI RALLENTA DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE. PIÙ SCORREVOLE IL Traffico SU LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEL QUARTIERE FLAMINIO. È IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. COME DI CONSUETO PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI SI TRANSITA ATTRAVERSO IL SENSO UNICO DI MARCIA SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ DA PIAZZA LAURO DE BOSIS A LARGO MARESCIALLO DIAZ IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. DOMANI NOTTE LAVORI SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. IN DIREZIONE TANGENZIALE EST CHIUSO LO SVINCOLO PER ENTRARE NELLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI LAVORA DALLE 21,30 ALLE 6 ...
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