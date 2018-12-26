Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19 | 30

Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PIÙ Traffico NELLA CAPITALE RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO SOPRATTUTTO PER L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORITIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PIÙ Traffico NELLA CAPITALE RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO SOPRATTUTTO PER L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORITIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. LA GIORNATA DI SANTO STEFANO PROCEDE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI PER GLI AUTOMOBILISTI RomaNI. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. LA GIORNATA DI SANTO STEFANO PROCEDE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI PER GLI AUTOMOBILISTI RomaNI. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE. ATMOSFERA NATALIZIA SULLA CITTÀ DI Roma DOVE IL Traffico È REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA 370 VICINO VIA DELL’IMBRECCIATO DOVE COMUNQUE NON SI SEGNALANO PARTICOLARi DISAGI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 14.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI,bUON POM BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’, Traffico REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO.PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA’ DI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 QUALCHE SPOSTAMENTO IN PIÙ SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA ANAGNINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE VERSO SAN ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO A SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO STA CELEBRANDO L’ANGELUS CON BENEDIZIONE APOSTOLICA NON SI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ALLE 12:00 L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA BENEDIZIONE APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE INVECE SULLA PONTINA ALTEZZA di CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE IN CITTÀ ATTENZIONE INVECE IN ZONA TOR CERVARA , PER L’INCENDIO ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDì 26 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 A SAN PIETRO ALLE 12:00 L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA BENEDIZIONE APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI PER IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDì 26 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 A SAN PIETRO ALLE 12:00 L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA BENEDIZIONE APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI PER IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE SULLA PONTINA UN INCIDENTE POTREBBE RALLENTARE LA CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA: INCIDENTE AVVENUTO VERSO Roma. CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI PERCORRE LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19 | 30
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19:30 (Di mercoledì 26 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. ANCORA Traffico SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DOVE SI RALLENTA DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL GRANDE RACCORDO ANULARE. PIÙ SCORREVOLE IL Traffico SU LUNGOTEVERE SOPRATTUTTO IN DIREZIONE DEL QUARTIERE FLAMINIO. È IN CORSO L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. COME DI CONSUETO PER FAVORIRE IL DEFLUSSO DEGLI SPETTATORI SI TRANSITA ATTRAVERSO IL SENSO UNICO DI MARCIA SU LUNGOTEVERE MARESCIALLO DIAZ DA PIAZZA LAURO DE BOSIS A LARGO MARESCIALLO DIAZ IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE. DOMANI NOTTE LAVORI SUL TRATTO URBANO DELL’AUTOSTRADA Roma-TERAMO. IN DIREZIONE TANGENZIALE EST CHIUSO LO SVINCOLO PER ENTRARE NELLA CARREGGIATA ESTERNA DEL GRANDE RACCORDO ANULARE. SI LAVORA DALLE 21,30 ALLE 6 ...
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romadailynews : Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19:30: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 19.20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… - josephsayah142 : RT @romadailynews: Ho caricato un nuovo episodio, 'Viabilità Roma Regione Lazio del 26-12-2018 ore 19:15', su #spreaker #infomobilita_regio… -
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