Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19 | 00

Traffico Roma del 26-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PIÙ Traffico NELLA CAPITALE RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO SOPRATTUTTO PER L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORITIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 17.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. PIÙ Traffico NELLA CAPITALE RISPETTO AL PRECEDENTE AGGIORNAMENTO SOPRATTUTTO PER L’INCONTRO DI CALCIO “Roma-SASSUOLO” ALLO STADIO OLIMPICO. SULLA TANGENZIALE EST SI VIAGGIA IN CODA DA VIA NOMENTANA A VIA DEI CAMPI SPORITIVI IN DIREZIONE STADIO. RALLENTAMENTI SU VIA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. LA GIORNATA DI SANTO STEFANO PROCEDE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI PER GLI AUTOMOBILISTI RomaNI. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 16.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUON POMERIGGIO DALLA REDAZIONE. LA GIORNATA DI SANTO STEFANO PROCEDE SENZA PARTICOLARI PROBLEMI PER GLI AUTOMOBILISTI RomaNI. Traffico REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLA TANGENZIALE EST. CIRCOLAZIONE PIÙ SOSTENUTA DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 15.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONPOMERIGGIO DALLA REDAZIONE. ATMOSFERA NATALIZIA SULLA CITTÀ DI Roma DOVE IL Traffico È REGOLARE SUL GRANDE RACCORDO ANULARE E SULLE PIÙ IMPORTANTI STRADE. PRUDENZA PER UN INCIDENTE IN VIA DELLA MAGLIANA 370 VICINO VIA DELL’IMBRECCIATO DOVE COMUNQUE NON SI SEGNALANO PARTICOLARi DISAGI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 14.20 SS DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI,bUON POM BUON POMERIGGIO E BEN RITROVATI ALL’ASCOLTO. CIRCOLAZIONE SCORREVOLE SULLE PRINCIPALI STRADE E CONSOLARI DELLA CITTA’, Traffico REGOLARE ANCHE SUL RACCORDO ANULARE E SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO.PRUDENZA PER UN INCIDENTE AVVENUTO IN VIA DELLA MAGLIANA IN PROSSIMITA’ DI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 QUALCHE SPOSTAMENTO IN PIÙ SUL RACCORDO ANULARE, RALLENTAMENTI TRA ANAGNINA E ARDEATINA IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI ANCHE IN TANGENZIALE VERSO SAN ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO A SAN PIETRO, PAPA FRANCESCO STA CELEBRANDO L’ANGELUS CON BENEDIZIONE APOSTOLICA NON SI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 11 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ALLE 12:00 L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA BENEDIZIONE APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE INVECE SULLA PONTINA ALTEZZA di CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE IN CITTÀ ATTENZIONE INVECE IN ZONA TOR CERVARA , PER L’INCENDIO ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDì 26 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 A SAN PIETRO ALLE 12:00 L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA BENEDIZIONE APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI PER IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDì 26 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 A SAN PIETRO ALLE 12:00 L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA BENEDIZIONE APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI PER IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE SULLA PONTINA UN INCIDENTE POTREBBE RALLENTARE LA CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA: INCIDENTE AVVENUTO VERSO Roma. CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI PERCORRE LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE SULLA PONTINA UN INCIDENTE POTREBBE RALLENTARE LA CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA: INCIDENTE AVVENUTO VERSO Roma. CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI PERCORRE LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19 | 00
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19:00 (Di mercoledì 26 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI… BUONASERA DALLA REDAZIONE. RALLENTAMENTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma NORD DA SETTEBAGNI ALLO SVINCOLO PER IL GRANDE RACCORDO ANULARE. CODE A TRATTI PER Traffico INTENSO SULLA DIRAMAZIONE Roma SUD DA MONTEPORZIO CATONE FINO AL RACCORDO SI RALLENTA ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA Roma-TERAMO DA VIA PALMIRO TOGLIATTI ALLA TANGENZIALE EST DOVE È STATO SEGNALATO ANCHE UN VEICOLO IN AVARIA. CODE DA LUNGOTEVERE AVENTINO A LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA VERSO IL QUARTIERE FLAMINIO. TRAFFICATI ANCHE CORSO D’ITALIA E VIA DEL MURO TORTO IN DIREZIONE LUNGOTEVERE. IN ZONA PONTE GALERIA SI RALLENTA PER UN INCIDENTE SU VIA PORTUENSE ALTEZZA VIA ELIA LOMBARDINI. A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE CONTINUA AD ESSERE CHIUSO LO SVINCOLO ...
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LeFrecce : @Frix59 @fsnews_it Ciao, mi dispiace, il traffico sulla linea Roma - Napoli è sospeso per guasto alla linea nei pre… - zazoomnews : Traffico Roma del 26-12-2018 ore 18:30 - #Traffico #26-12-2018 #18:30 - romadailynews : Traffico Roma del 26-12-2018 ore 19:00: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 18.20… -
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