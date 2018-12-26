Traffico Roma del 26-12-2018 ore 11 | 30

Traffico Roma del 26-12-2018 ore 10 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 10:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 CODE PER INCIDENTE INVECE SULLA PONTINA ALTEZZA di CASTEL DI DECIMA VERSO LA CAPITALE IN CITTÀ ATTENZIONE INVECE IN ZONA TOR CERVARA , PER L’INCENDIO ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 10 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDì 26 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 A SAN PIETRO ALLE 12:00 L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA BENEDIZIONE APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI PER IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 09 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDì 26 DICEMBRE 2018 ORE 09:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 A SAN PIETRO ALLE 12:00 L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA BENEDIZIONE APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI PER IL ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 09 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE SULLA PONTINA UN INCIDENTE POTREBBE RALLENTARE LA CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA: INCIDENTE AVVENUTO VERSO Roma. CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI PERCORRE LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE SULLA PONTINA UN INCIDENTE POTREBBE RALLENTARE LA CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA: INCIDENTE AVVENUTO VERSO Roma. CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI PERCORRE LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL MOMENTO SCORREVOLE IL Traffico A Roma COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRATTO URBANO, LO RICORDIAMO, IN CUI NON È POSSIBILE ACCEDERE PROVENENDO DA SAN GIOVANNI ATTRAVERSO LA TANGENZIALE. PER ENTRARE SULLA A24, BISOGNA: ANDARE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL MOMENTO SCORREVOLE IL Traffico A Roma COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRATTO URBANO, LO RICORDIAMO, IN CUI NON È POSSIBILE ACCEDERE PROVENENDO DA SAN GIOVANNI ATTRAVERSO LA TANGENZIALE. PER ENTRARE SULLA A24, BISOGNA: ANDARE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI. ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN VIA DI FIORANELLO – STRADA CHE COLLEGA LA VIA ARDEATINA ALL’APPIA NUOVA – DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI. ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN VIA DI FIORANELLO – STRADA CHE COLLEGA LA VIA ARDEATINA ALL’APPIA NUOVA – DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE CONTINUA A MANTENERSI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE CONTINUA A MANTENERSI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E SULLA TANGENZIALE DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E SULLA TANGENZIALE DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON CI SONO NOVITÀ SOSTANZIALI, POCO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. SULLA A1 Roma FIRENZE ATTENZIONE, UN INCIDENTE PROVOCA CODE PER CIRCA 1 KM TRA Roma NORD E PONZANO RomaNO SORATTE IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON CI SONO NOVITÀ SOSTANZIALI, POCO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. SULLA A1 Roma FIRENZE ATTENZIONE, UN INCIDENTE PROVOCA CODE PER CIRCA 1 KM TRA Roma NORD E PONZANO RomaNO SORATTE IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 11 | 30
VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 11:30 (Di mercoledì 26 dicembre 2018) VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 11:20 EC DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO IN GENERALE È SCORREVOLE IL Traffico A Roma , SI VIAGGIA SENZA PROBLEMI ANCHE SUL RACCORDO E LUNGO IL TRATTO URBANO DELLA A24 ALLE 12:00 L’ANGELUS DI PAPA FRANCESCO ED AL TERMINE LA BENEDIZIONE APOSTOLICA DALLA FINESTRA DEL SUO STUDIO PRIVATO NON SI ESCLUDONO RALLENTAMENTI PER IL Traffico PRIMA DELLA CERIMONIA MA ANCHE E SOPRATTUTTO AL TERMINE DELLA STESSA DURANTE IL DEFLUSSO DEI FEDELI DA PIAZZA SAN PIETRO NEL POMERIGGIO ALL’OLIMPICO TORNA IL CAMPIONATO CON Roma SASSUOLO. ATTENZIONE AI CAMBIAMENTI PER LA CIRCOLAZIONE E LA SOSTA SULLE STRADE INTORNO ALL’IMPIANTO SPORTIVO OGGI IL SERVIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO SEGUE IL NORMALE ORARIO DEI GIORNI FESTIVI In collaborazione con Luce Verde infomobilità ...
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CCISS_Ministero : A1 Firenze-Roma fine traffico rallentato causa incidente tra Svincolo Incisa - Reggello (Km 319,9) e A1 Svincolo F… - romadailynews : Traffico Roma del 26-12-2018 ore 11:30: VIABILITÀ ROMA MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 11:20… - romadailynews : Ho caricato un nuovo episodio, 'Traffico Roma del 26-12-2018 ore 11:30', su #spreaker #incidenti_roma_oggi… -
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