L'articolo Traffico Roma del 26-12-2018 ore 09:00 proviene da ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 08 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 8:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO SCORREVOLE IL Traffico A Roma COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24, MENTRE SULLA PONTINA UN INCIDENTE POTREBBE RALLENTARE LA CIRCOLAZIONE ALL’ALTEZZA DI CASTEL DI DECIMA: INCIDENTE AVVENUTO VERSO Roma. CHIUSO IL TRATTO URBANO DELLA A24 PER CHI PERCORRE LA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 08 : 00 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL MOMENTO SCORREVOLE IL Traffico A Roma COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRATTO URBANO, LO RICORDIAMO, IN CUI NON È POSSIBILE ACCEDERE PROVENENDO DA SAN GIOVANNI ATTRAVERSO LA TANGENZIALE. PER ENTRARE SULLA A24, BISOGNA: ANDARE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 26-12-2018 ore 07 : 30 : VIABILITÀ Roma MERCOLEDÌ 26 DICEMBRE 2018 ORE 7:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI, BUONGIORNO AL MOMENTO SCORREVOLE IL Traffico A Roma COMPRESO IL RACCORDO E IL TRATTO URBANO DELLA A24 TRATTO URBANO, LO RICORDIAMO, IN CUI NON È POSSIBILE ACCEDERE PROVENENDO DA SAN GIOVANNI ATTRAVERSO LA TANGENZIALE. PER ENTRARE SULLA A24, BISOGNA: ANDARE SUL VECCHIO TRACCIATO DELLA TANGENZIALE ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 20 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI. ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN VIA DI FIORANELLO – STRADA CHE COLLEGA LA VIA ARDEATINA ALL’APPIA NUOVA – DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 19 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 19:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE TUTTO TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SU RACCORDO ANULARE E CONSOLARI. ANCORA QUALCHE PROBLEMA IN VIA DI FIORANELLO – STRADA CHE COLLEGA LA VIA ARDEATINA ALL’APPIA NUOVA – DOVE UN INCIDENTE AVVENUTO IN PROSSIMITÀ ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 19 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE CONTINUA A MANTENERSI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 18 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 18:20 STEFANO BAIOCCHI DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE CONTINUA A MANTENERSI TUTTO SOMMATO SCORREVOLE IL Traffico SULLA RETE VIARIA CITTADINA, NESSUNA SEGNALAZIONE DI RILIEVO SUL RACCORDO MENTRE ABBIAMO RALLENTAMENTI IN ENTRATA A Roma SU AURELIA E CASSIA RISPETTIVAMENTE DAL RACCORDO A VIA DELLA STAZIONE AURELIA E TRA LA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 18 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E SULLA TANGENZIALE DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 17 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 17:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON MOLTE LE NOVITÀ, NON MOLTO ANCHE IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. QUALCHE RALLENTAMENTO SULLA CASSIA TRA LA STORTA E LA GIUSTINIANA E SULLA TANGENZIALE DALL’USCITA VERANO PORTA MAGGIORE A VIALE ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 17 : 00 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON CI SONO NOVITÀ SOSTANZIALI, POCO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. SULLA A1 Roma FIRENZE ATTENZIONE, UN INCIDENTE PROVOCA CODE PER CIRCA 1 KM TRA Roma NORD E PONZANO RomaNO SORATTE IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 16 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 16:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE NON CI SONO NOVITÀ SOSTANZIALI, POCO IL Traffico REGISTRATO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA. NESSUNA SEGNALAZIONE SU RACCORDO E CONSOLARI. SULLA A1 Roma FIRENZE ATTENZIONE, UN INCIDENTE PROVOCA CODE PER CIRCA 1 KM TRA Roma NORD E PONZANO RomaNO SORATTE IN DIREZIONE DI ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 15 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 15:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE TUTTO ABBASTANZA TRANQUILLO IN QUESTE ORE SULLA RETE VIARIA CITTADINA DOPO I DISAGI CHE HANNO INTERESSATO SOPRATTUTTO IL RACCORDO ANULARE. MOMENTO QUINDI DI TRANQUILLITÀ PER IL Traffico, ANCHE SE LA POLIZIA LOCALE SEGNALA UN INCIDENTE IN VIA DI BOCCEA ALL’ALTEZZA DI VIA DI CASAL ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 14 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 14:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE LA CIRCOLAZIONE E’ TORNATA NELLA NORMA LUNGO L’INTERO ANELLO DEL RACCORDO ANULARE Roma FIUMICINO E VIA DEL MARE. ANCHE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 Roma TERAMO E SULLA TANGENZIALE EST IL Traffico E’ TORNATO NELLA NORMA; SULLA TANGENZIALE A CAUSA DI UN MURO PERICOLANTE , E’ ANCORA ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 13 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 13:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE DECISAMENTE CONGESTIONATO IL Traffico SUL GRA : IN CARREGGIATA INTERNA RALLENTAMENTI TRA FLAMINIA E SALARIA E POI CODE PER INCIDENTE DALLA DIRAMAZIONE DI Roma NORD SINO ALL’USCITA PER LA RUSTICA, A SEGUIRE ALTRE CODE DALLA CASILINA ALL’APPIA. ANCHE IN ESTERNA RALLENTAMENTI PER ...
Traffico Roma del 25-12-2018 ore 12 : 30 : VIABILITÀ Roma DI MARTEDÌ 25 DICEMBRE 2018 ORE 12:20 DALLA CENTRALE LUCEVERDE, UN SERVIZIO A CURA DELLA POLIZIA LOCALE DI Roma CAPITALE E DELL’ACI BUON NATALE SONO INIZIATI GLI SPOSTAMENTI LEGATI AI FESTEGGIAMENTI DEL NATALE, UN AUMENTO DELLA CIRCOLAZIONE SI REGISTRA , IN PARTICOLARE SUL GRA, DOVE ABBIAMO, IN CARREGGIATA INTERNA , RALLENTAMENTI DALLA BUFALOTTA SINO AL BIVIO PER LA Roma-L’AQUILA E A SEGUIRE DALLA TUSCOLANA ...