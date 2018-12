Torino | tensione al campo nomadi | folla circonda poliziotti dopo un controllo | agente

Torino-Juventus - tensione fuori dallo stadio : 9 arresti - 5 denunce : Sono 9 le persone arrestate e 5 quelle denunciate per le tensioni che si sono verificate fuori dall'Olimpico di Torino, prima del derby tra granata e bianconeri. Oltre 750 gli uomini delle forze dell'...

Torino-Juventus - tensione prima del match : ecco cos’è successo : Torino-Juventus, dopo il successo dell’Inter contro l’Udinese continua il programma valido per la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per il proseguo della stagione. Negli ultimi giorni botta e risposta tra i tifosi e grande tensione anche prima del match, momenti di nervosismo tra le due tifoserie in piazzale San Gabriele di Gorizia, nei pressi dello stadio Olimpico Grande Torino, poi la ...

Torino-Juventus : tensione pre-derby tra le tifoserie fuori dallo stadio Olimpico - interviene la polizia : Torino-Juventus, la polizia è stata costretta ad intervenire per evitare scontri tra le due fazioni in vista del derby di questa sera Torino-Juventus, qualche piccolo focolaio di scontri è stato ravvisato fuori dallo stadio Olimpico a pochi minuti dal derby della Mole. I tifosi bianconeri in corteo si sono recati nei pressi dell’impianto, cercando ad un certo punto di venire a contatto con i ‘colleghi’ del Torino. La ...

Scontri Torino-Juventus : tensione pre-derby fuori dallo stadio Olimpico : Torino-Juventus, la polizia è stata costretta ad intervenire per evitare Scontri tra le due fazioni in vista del derby di questa sera Torino-Juventus, qualche piccolo focolaio di Scontri è stato ravvisato fuori dallo stadio Olimpico a pochi minuti dal derby della Mole. I tifosi bianconeri in corteo si sono recati nei pressi dell’impianto, cercando ad un certo punto di venire a contatto con i ‘colleghi’ del Torino. La ...

Torino - tensione in centro per il corteo di duecento anarchici contro Salvini : Protestano contro il decreto sicurezza. Imbrattata una sede di Intesa SanPaolo. Un ampio schiaramento di polizia lungo il percorso

Torino - tensione in centro per il corteo di duecento anarchici contro salvini : Prrotestano contro il decreto sicurezza. Imbrattata una sede di Intesa SanPaolo. Un ampio schiaramento di polizia lungo il percorso

Torino-Juventus - la dura legge dell’allenatore : Mazzarri Vs Allegri - è sfida anche in panchina tra tensione - striscioni e grande attesa : Si gioca la 16^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante per il massimo torneo italiano e pronto e regalare spettacolo ed indicazioni per il proseguo della stagione. Il match più importante è sicuramente il derby di Torino, in campo i granata e la Juventus. La squadra di Walter Mazzarri sogna lo sgambetto e ha tutte le carte in regola per conquistare un risultato positivo, sta disputando un campionato molto positivo e ...

Tensione a Torino - striscioni in città : “Juventus Football Clan” : Terza scritta in quattro giorni Torino-Juventus, aria tersa e tesa nel capoluogo piemontese. Nella notte è comparso il quarto striscione provocatorio in tre giorni, stavolta è toccato ai tifosi granata scrivere contro gli omologhi bianconeri. Sfondo bianco e inchiostro granata, testo che non ammette interpretazioni: “Juventus Football Clan”. Anche la location scelta non è casuale: Corso Grosseto, a pochi passi dallo Juventus Stadium. Come detto, ...

Le notizie del giorno – Le ultime sul caos di Piazza San Carlo e la tensione Torino-Juve : Le notizie del giorno – Novità importanti per quanto riguarda il caos creato a Piazza San Carlo a Torino il 3 giugno 2017 ed in occasione della finale di Champions League tra Juventus e Real Madrid, la Corte di Cassazione ha infatti confermato l’ipotesi d’accusa di omicidio preterintenzionale, il reato è contestato dalla Procura verso alcuni componenti della “banda dello spray al peperoncino”. L’intenzione è dunque quella di ...

Torino-Juventus - tensione già alle stelle : l’episodio a poche ore dalla partita : La Juventus si prepara per la gara di Champions League contro lo Young Boys, l’obiettivo della squadra di Massimiliano allegri è quella di conquistare i tre punti e chiudere il girone in testa alla classifica. Ma il pensiero è anche rivolto al derby contro il Torino, partita che non ha bisogno di presentazioni e molto sentita tra i tifosi, nelle ultime ore si è verificato un episodio che ha portato la tensione alle stelle. Sono stati ...

Derby della Mole - alta tensione : a Torino manifesti offensivi contro i granata : A Torino è iniziato il countdown per il Derby della Mole , una delle pertite più attese del prossimo turno. In vista del big match, in città la tensione è molto alta, come dimostrano alcuni manifesti ...

Serie A - l’analisi sulla giornata (in attesa del Napoli) : tensione in casa Genoa e situazione spinosa al Torino - ecco il nuovo fenomeno del centrocampo : Nell’ultimo weekend è andata in scena la 14^ giornata del campionato di Serie A, il turno si chiude con il botto e con la partita tra Atalanta e Napoli, partita che si preannuncia avvincente tra due squadre che non hanno bisogno di presentazioni e che giocano un grande calcio, merito dei due allenatori, Ancelotti e Gasperini. I nerazzurri hanno fallito la prova di maturità nella partita in trasferta contro l’Empoli, sconfitta ...

Genoa - ‘bufera’ in panchina : alta tensione dopo la sconfitta contro il Torino : 1/8 Fabio Ferrari/ LaPresse ...

Fca a Torino - tensione davanti a Mirafiori. La Fim-Cisl : "I Cobas ci hanno aggredito" : Il segretario Bentivogli affrontato da un gruppo di lavoratori di Pomigliano e Melfi al grido di "servi e venduti": "Solo le forze dell'ordine hanno evitato il peggio"