Torino | che spettacolo | Nkoulou | De Silvestri e Iago stendono l' Empoli

Serie A - 18^ giornata : i risultati delle partite delle 18.00. Roma-Sassuolo 3-1 - Torino-Empoli 3-0 : che gol di Zaniolo e De Silvestri : Prosegue il ricco Santo Stefano della Serie A che sta giocando la 18^ giornata, alle ore 18.00 si sono disputate tre partite e i gol non sono mancati. La Roma ha sconfitto il Sassuolo per 3-1: Perotti sblocca la situazione all’ottavo minuto trasformando il calcio di rigore che era stato concesso dopo l’atterramento di Schick da parte di Ferrari, lo stesso Schick raddoppia al 26′ dopo essere stato lanciato sulla linea del ...

VIDEO Torino-Empoli 3-0 Highlights : sintesi e gol della partita. Che missile di De Silvestre - Falque scatenato : Il Torino ha sconfitto l’Empoli per 3-0 nel match valido per la 18^ giornata della Serie A che si sta giocando in questo Santo Stefano. I granata hanno demolito i toscani con una prova di forza: Nkoulou firma la rete del vantaggio sul finire del primo tempo grazie a un bel colpo di testa, nella ripresa un gol fantastico di De Silvestre e una sassata di Iago Falque chiudono i conti in favore dei padroni di casa. Di seguito il VIDEO con i ...

Torino - auto contro muro perché conducente positiva al test sulla cocaina : morta la passeggera : Le due giovani erano su una Lancia Y che si èschiantata contro il muro di una scuola, per poi finire contro un palo della luce e ribaltarsi. In tanti hanno visto l'incidente e hanno chiamato i ...

Un Torino che piace - ma spreca : quanti punti persi - : Il Torino piace, ma spreca molto. Questo il dato impossibile da ignorare dopo un nuovo pareggio, ottenuto contro il Sassuolo con l'intero ambiente costretto ancora una volta a mangiarsi le mani. Ma in ...

Torino - passanti protestano per l’arresto di un nigeriano. Poliziotto sbotta : “Perché li difendete?” : Cinque tra poliziotti e militari questa mattina hanno arrestato un uomo nigeriano di 26 anni: le fasi dell'immobilizzazione, piuttosto violente, sono state però commentate con dure critiche dai passanti: "E' un essere umano anche lui".Continua a leggere

Torino - nigeriano arrestato in stazione. I passanti filmano e i poliziotti reagiscono : “Perché li difendete - a noi chi ci pensa?” : Un arresto alla stazione di Torino Porta Nuova. Tre agenti della Polfer e due militari in servizio di pattugliamento bloccano un uomo. Questo si divincola, si vivono attimi concitati. Una scena ripresa dai cellulari dei passanti, qualcuno si ferma e solidarizza con l’arrestato. Una donna fa notare: “E’ un essere umano anche lui”, una seconda: “Siete in cinque contro uno”. Osservazioni che fanno saltare i nervi ...

Torino - Soriano già pronto all'addio : su di lui anche il Bologna (RUMORS) : Il Torino in questa prima parte della stagione è in linea con gli obiettivi prefissati a inizio stagione. La società spera di riuscire a strappare una qualificazione in Europa League dopo gli ultimi anni molto deludenti. Soprattutto la scorsa stagione, la squadra ha deluso le aspettative, con tanto di avvicendamento sulla panchina con l'arrivo di Walter Mazzarri al posto di Sinisa Mihajlovic. Fino a giugno il tecnico toscano ha potuto studiare ...

Torino - che regalo per Belotti! La lettera della moglie : 'Ti proteggerò da ogni male' : Le persone rare, in quanto tali, vanno accolte con dolcezza, non sempre sono capite da tutti, sono per pochi, hanno un cuore troppo puro, troppo bello per essere sporcato dal mondo. Ti custodirò per ...

Milan-Torino - Higuain giocherà? Le ultime sulle condizioni del Pipita : Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista di Milan-Torino, che si disputerà domenica sera allo stadio di San Siro. Tanti i giocatori non a disposizione di Rino Gattuso, soprattutto in difesa, dove saranno out per infortunio Musacchio, Romagnoli e Caldara. Il tecnico milanista sta valutando anche le condizioni di Gonzalo Higuain, che da qualche settimana a questa parte sta avendo qualche problemino alla schiena. Ad ogni modo, secondo ...

Associazione a delinquere per frodi scoperta a Torino - sequestri anche in Calabria : Torino - Sei persone sono state arrestate dalla guardia di finanza di Torino. Sono accusate di aver creato un'Associazione a delinquere finalizzata alla frode fiscale e alla bancarotta fraudolenta. ...

Perché Torino ha sbagliato a cedere le sue aziende : Pochi, maledetti e subito. Dal 2011 Torino ha avviato un percorso che doveva essere virtuoso ma si sta rivelando di cortissimo respiro: alleggerire la partecipazione del Comune in aziende e società. L’obiettivo era ottenere risorse per ridurre l’imponente debito - allora quasi 3,5 miliardi, oggi scesi a 2,8 - che pesa sulla Città senza mettere in d...

Allerta Meteo - FOCUS sulla neve di stasera al Nord : si imbiancheranno anche Milano e Torino. Tutti i dettagli sugli accumuli : Allerta Meteo – Una bassa pressione, l’ennesima in questo dinamico dicembre, si è già scavata in prossimità del Golfo del Leone e si porterà via via verso il Golfo Ligure entro sera. L’immagine barica sopra, evidenzia appunto la collocazione del minimo depressionario per le ore serali odierne, atteso abbordare le coste liguri occidentali. Una posizione classica per richiami di correnti molto umide meridionali in scorrimento su un cuscino ...

Torino - commerciante vendeva panettoni scaduti con etichette false : denunciato : Il panettone è uno degli alimenti più consumati durante le festività natalizie, ma bisogna sempre prestare attenzione alle condizioni in cui si trova la confezione. Un commerciante di Avigliana, infatti, è finito nei guai per una serie di contravvenzioni registrate nella sua attività commerciale sita nella stessa città. La guardia di finanza locale ha constatato la presenza e il commercio di panettoni scaduti da lungo tempo nella misura di ...

Torino-Juventus - Belotti alimenta le polemiche : “i rigori? Ecco come la penso” : Torino-Juventus, Belotti ha parlato della gara di ieri sera, con un focus sul calcio di rigore che non è stato assegnato ai granata Il Gallo Belotti non ci sta e nel day after del derby tra Torino e Juventus, è tornato a parlare degli episodi da moviola dell’incontro. Ai microfoni di Torino Channel, il centravanti granata ha dichiarato: “C’è grande rammarico perché abbiamo fatto una grandissima partita, giocando alla pari ...