Top news 2018 | l' omicidio D' Aguanno | il suicidio di Daniela | la violenza omofoba a Marsala

La scoperta di un lago di acqua liquida sotto la superficie di Marte tra le “Top 10 stories of the year” di Science News : Science News ha inserito la scoperta di un lago di acqua liquida sotto la superficie di Marte tra le tra le sue “top 10 stories of the year”: https://www.ScienceNews.org/article/mars-water-ice-lake-top-Science-stories-2018-yir La scoperta è stata ottenuta con le osservazioni del radar italiano Marsis (da Mars Advanced Radar for Subsurface and Ionosphere Sounding) a bordo della sonda europea Mars Express, e pubblicata sulla rivista ...

Classifica I&B Facebook Top Newspapers 2018 - Il Fatto Quotidiano si conferma al 1° posto in Italia. Ecco le motivazioni : Per il nono anno consecutivo la società Innova et Bella compila la Classifica mondiale delle testate giornalistiche su Facebook: il campione posto sotto osservazione comprende i principali 60 quotidiani nazionali stampati in Europa e negli Stati Uniti. In Italia, Il Fatto Quotidiano anche nel 2018 conferma il suo primato su Facebook. La nona ricerca della società di consulenza strategica I&B posiziona il nostro giornale al primo posto tra le ...

Vaccini - Ue all'Italia : sTop fake news : Insomma, si può benissimo discutere dei principi, ma prima di tutto bisogna tenere conto dei numeri e della scienza. Intanto l'Italia si conferma tra i paesi con più casi di morbillo: con 8,9 casi ...

STop a fake news e spam politico - Facebook - Twitter - Youtube e Whatsapp vanno alla guerra : Facebook CEO and founder Mark Zuckerberg testifies during a US House Committee on Energy and Commerce hearing about Facebook on Capitol Hill in Washington, DC, April 11, 2018. / AFP PHOTO / SAUL LOEB (Photo credit should read SAUL LOEB/AFP/Getty Images) Per Facebook, gli ultimi due anni sono stati difficili. Il social network fondato da Mark Zuckerberg si è trovato al centro di polemiche infuocate sulle infiltrazioni da parte di attori stranieri ...