Thiem | ' Contro Nadal ho capito di poter giocare alla pari con tutti'

Tennis - ATP Finals 2018 : Roger Federer si riscatta contro Dominic Thiem - Anderson strapazza Nishikori : Terza giornata di incontri nelle ATP Finals 2018 di Londra (Gran Bretagna). In scena quest’oggi il secondo turno delle partite del “Lleyton Hewitt Group” e grande attesa c’era per Roger Federer. Lo svizzero, che aveva perso all’esordio malamente contro il giapponese Kei Nishikori, era atteso alla prova d’appello contro l’austriaco Dominic Thiem. Il n.3 del mondo non ha avuto pietà e in 1 ora e 8 minuti di partita si ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Federer obbligato a vincere contro Thiem. Nishikori e Anderson possono già volare in semifinale : Sarà un martedì quasi da dentro o fuori per Roger Federer alle ATP Finals 2018 di Londra. Lo svizzero ritorna in campo ed è praticamente obbligato a vincere contro Dominic Thiem per evitare una possibile clamorosa eliminazione. La sconfitta all’esordio contro Kei Nishikori ha messo in salita il cammino del nativo di Basilea, che non può davvero più sbagliare se vuole ancora andare alla caccia del suo centesimo titolo della carriera. Anche ...

Tennis - ATP Finals 2018 : a Londra si comincia con Anderson-Thiem - Federer di sera contro Nishikori : L’ultimo torneo dell’anno è arrivato: cominciano oggi alla O2 Arena di Londra le ATP Finals 2018, sponsorizzate dalla giapponese Nitto. L’ultimo vincitore, Grigor Dimitrov, non si è qualificato per questa edizione: il bulgaro, pertanto non potrà difendere il titolo conquistato contro David Goffin in tre set (e anche il belga quest’anno è assente). Quest’oggi scende in campo il gruppo intitolato a Lleyton Hewitt, ...