Terrorismo | è morto Carlo Maria Maggi | fu leader Ordine Nuovo

Terrorismo : morto Carlo Maria Maggi - mandante della strage di Piazza della Loggia : Carlo Maria Maggi, noto per fatti di Terrorismo legati all’estrema destra, è morto – secondo fonti delle forze dell’ordine – a Venezia dove risiedeva ai domiciliari perché malato da tempo. Responsabile – secondo lunghe vicende giudiziarie – della cellula veneta di Ordine Nuovo, era membro dell’Msi da cui fu espulso a fine anni ’60 proprio per i suoi presunti legami con il cosiddetto Terrorismo ‘nero’. ...

Sparatoria a Vienna : non è Terrorismo. Un morto e un ferito grave : In pieno centro di Vienna oggi durante una Sparatoria è morto un uomo ed un altro è stato ferito gravemente. La Sparatoria è avvenuta in Bäckerstraße, fuori dal ristorante Figlmüller. Al momento è stata esclusa la pista terroristica e su Twitter la Polizia ha dichiarato che si è trattato di “un attacco mirato”, un’esecuzione. Non è ancora chiaro se le persone coinvolte siano state due o una sola, ma in ogni caso dopo i colpi di sparo si sono ...

Paura a Melbourne - un uomo dà fuoco all'auto e pugnala diverse persone : un morto | Foto | "Aveva delle bombole di gas - è Terrorismo" : A Melbourne, in Australia, un uomo ha dato fuoco alla propria auto e poi ha pugnalato diverse persone nel centro della città. L'intervento della polizia è stato rapido e l'aggressore è stato fermato. Ancora ignoti i motivi dell'attacco