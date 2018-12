Terremoto sull'Etna a Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...

Terremoto : sospesa circolazione dei treni per 5 ore sulle tratte catanesi : Per oltre 5 ore, dalle 03:20 e fino alle 08:50, è stata sospesa la circolazione ferroviaria sulle linee Messina–Siracusa e Catania–Palermo in seguito al Terremoto magnitudo 4.8 che ha colpito alle 03:19 la provincia di Catania. E’ stato attuato il protocollo di sicurezza in caso di sisma ed i tecnici di Rfi hanno effettuato un sopralluogo in particolare tra Taormina e Lentini e fra Bicocca e Caltanissetta. Tre treni regionali ...

Terremoto Catania - chiusa autostrada A18 per lesioni sull’asfalto. Aeroporto in attività : L'A18 è stata chiusa parzialmente al traffico per consentire ai tecnici di effettuare verifiche sullo stato dell'arteria stradale. Si segnalano infatti delle anomalie all'asfalto nel tratto compreso tra Giarre ed Acireale. L'uscita obbligatoria è allo svincolo di Acireale. La scossa ha provocato crolli e feriti.Continua a leggere

Forte Terremoto in Sicilia : scossa nel cuore della notte sull'Etna - paura a Catania. Si temono danni : Continua a tremare la Sicilia orientale dove l'Etna è un grande fermento e in eruzione da quasi due giorni. La caratteristica principale di questa attività vulcanica è l'accentuata attività...

Terremoto - nuova scossa sull’Etna : confermate le limitazioni operative all’aeroporto Catania : 1/46 ...

Terremoto - nuova forte scossa sull’Etna : si temono danni - lo sciame sismico continua [MAPPE e DETTAGLI] : 1/49 ...

Nuova scossa di Terremoto sull'Etna - trema anche Catania. E' la piu' intensa di giornata. : Continuano le scosse di terremoto sull'Etna, mentre il vulcano sta dando vita da stamattina ad una intensa fase eruttiva caratterizzata da esplosioni, boati ed emissione di cenere e gas. Un'eruzione...

Terremoto - sciame sismico ed esplosioni sull’Etna : eruzione di Natale del vulcano : In una sola ora i sismografi dell'Ingv hanno registrato ben quattro scosse superiori a magnitudo 3. La più forte ha ha avuto intensità pari a magnitudo 3.9. Da questa mattina ben nove scosse superiori a magnitudo 2.5, sempre con epicentro sull'Etna, nella città metropolitana di Catania. Tuta colpa di una nuova eruzione del vulcano che ha lasciato nei cieli una lunga nube di fumo.Continua a leggere

Sicilia : netta scossa di Terremoto ed esplosioni sull'Etna - eruzione in atto : Attività sismica in repentino aumento sull'Etna nel corso di questa vigilia di Natale. Le ultime ore risultano piuttosto movimentate in quanto sono state registrate diverse scosse di terremoto con...

Sciame sismico sull’Etna : scosse di Terremoto con epicentro a Milo [DATI e MAPPE] : 1/4 ...

Terremoto violento di magnitudo 6.1 sulla Ring of Fire - scossa distintamente avvertita : Non solo le acque che circondano l'Italia, anche il resto del mondo è interessato, nella seconda decade del mese di dicembre 2018, da scosse di Terremoto rilevanti e potenzialmente pericolose. Accanto al sisma che ha colpito la penisola della Kamchatka in Russia,...

“Amatrice - il borgo tradito” : a quasi due anni dal Terremoto del Centro Italia lo speciale di Sky Tg24 sulla ricostruzione del post sisma : Ventiquattro agosto 2016, ore 3.36: nella notte un potente sisma colpisce il Centro Italia e distrugge il borgo di Amatrice. A oltre due anni di distanza, cosa ne è di quel paese? A che punto è la ricostruzione? Lo racconta lo speciale Sky Tg24, Amatrice Il borgo Tradito, in onda stasera, giovedì 20 dicembre, alle 21 su Sky Tg24. Nell’approfondimento, condotto da Alessio Viola, Sky Tg24 torna sui luoghi del disastro, per raccontare quanto è ...

Terremoto oggi a Catania/ Ingv ultime scosse : sisma 3.1 sull'Etna - avvertito a Milo : Terremoto oggi a Catania, segnalato dall'Ingv. Le ultime scosse: sisma di magnitudo 3.1 sulla scala Richter sull'Etna, vicino a Milo

Scossa di Terremoto sull’Etna - avvertita anche a Catania : Una Scossa di terremoto è stata avvertita sull'Etna, con epicentro a 11 chilometri a Milo, nel catanese. Non è stato registrato nessun danno a cose o persone. Secondo i dati dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, la magnitudo del terremoto è stata del 3.1, con una profondità di un solo chilometro.Continua a leggere