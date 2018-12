Terremoto nel Catanese | eruzione ed edifici crollati visti dall’alto

Salvini ci ricasca : selfie sorridente con Nutella nel giorno del Terremoto a Catania : Nel giorno del terremoto in Sicilia e poche ore dopo l'omicidio di un uomo sotto la protezione dello Stato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini posta l'ennesimo selfie sorridente mentre fa colazione con della Nutella. Immediata la reazione di politica e opinione pubblica: "Superficiale e indegno".Continua a leggere

Catania svegliata nella notte da una forte scossa di Terremoto - nessun morto : Alle 3.19 di oggi 26 dicembre una scossa di magnitudo 4.8 ha brutalmente svegliato gli abitanti di Catania che, in preda al panico, si sono immediatamente riversati nelle strade. Il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità. Questo ha contribuito ad amplificare l'effetto della scossa, avvertita anche in città e paesi molto lontani dalla zona interessata. Fortunatamente al momento non si registrano danni gravi a persone; i feriti ...

Terremoto nel Catanese - paura e crolli : ecco i danni : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Etna - Terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 feriti - gente in strada : Cronaca Catania, eruzione sull'Etna, pioggia di cenere lavica. Chiuso l'aeroporto di Fontanarossa di NATALE BRUNO e GIOVANNI GAGLIARDI

Chiese e case crollate. I danni del Terremoto nel Catanese : Tanta paura, danni, ma per fortuna solo una decina di feriti, nessuno in gravi condizioni. È questo il bilancio della scossa di terremoto di magnitudo 4.9 che questa notte, intorno alle 3.18, ha colpito la provincia di Catania. L'epicentro è stato localizzato tra i comuni Viagrande, Trecastagni e Ac

Etna - Terremoto nel Catanese. Privitera (Ingv) : “Sismicità non ci lascia tranquilli. La faglia di Fiandaca è pericolosa” : “Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona” spiega il direttore dell’Ingv di Catania, Eugenio Privitera, sul terremoto di magnitudo 4.8 della notte scorsa sull’Etna. ...

Terremoto a Catania - forti scosse nella notte : crolli e feriti - chiusa l’autostrada : Terremoto nella notte nella zona dell’Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla mezzanotte nella zona dell’Etna. Tra le più rilevanti, oltre a quella di magnitudo 4.8 delle 3:19, una di magnitudo 3.3 all’1:09 vicino ad Aci Sant’Antonio. Quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro a una profondità molto ...

Terremoto di magnitudo 4.8 nel Catanese. DIRETTA | : L'epicentro è stato registrato vicino ai comuni di Viagrande e Trecastagni. Crolla una casa mentre una famiglia stava dormendo: sono tutti salvi. "Siamo vivi per miracolo", dicono. Chiuso un tratto ...

Etna - Terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 feriti - gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione del vulcano, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. I danni maggiori danni a Fleri. Chiuso tratto A18 Catania-Messina. Arrivato il capo Dipartimento della Protezione civile Borrelli. Attesi aiuti, uomini e...

Etna - Terremoto magnitudo 4.8 : paura nella notte a Catania - 28 feriti : Scossa alle 3.19, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, a nord di Catania dove le persone hanno passato la notte in auto. Tra i feriti i componenti di una famiglia e un ottantenne estratto dalle macerie della sua casa. Chiusa A18 tra Acireale e Giarre

Etna - Terremoto nel Catanese : crolli nelle chiese di Santa Venerina e di Fleri. FOTO : Etna, terremoto nel Catanese: crolli nelle chiese di Santa Venerina e di Fleri. FOTO A causa del sisma di magnitudo 4.8 nella chiesa del Sacro Cuore sono caduti alcuni calcinacci e una statua della Madonna del campanile. Nella chiesa Maria Santissima del Rosario, invece, sono crollate alcune parti della ...

Sicilia - Terremoto nel catanese : dieci feriti - nessuno grave : Unidici scosse di terremoto, riconducibili all'eruzione in corso dell'Etna, nella notte tra Natale e Santo Stefano in provincia di Catania, con epicentro tra i comuni di Viagrande, Trecastagni e Aci ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Catania : Terremoto ed eruzione Etna - crolli nella notte - 26 dicembre - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Catania, terremoto ed eruzione, paura in strada durante notte. Si sveglia anche Stromboli dopo l'Etna , 26 dicembre 2018,

L'Etna fa paura - Terremoto nella notte a Catania : 4 - 8 gradi - 10 feriti : Molta paura, danni e dieci feriti non gravi per un terremoto magnitudo 4.8 stanotte a nord di Catania legato all' attività delL'Etna. Il sisma alle 3:19 con ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino Viagrande.Diversi i crolli in abitazioni. A Santa Venerina caduta la statua del campanile di una chiesa. Chiuso per lesioni sospette un tratto dell'A18. Il prefetto fa aprire scuole e palestre comunali per accogliere le ...