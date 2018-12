Terremoto magnitudo 4 8 a Catania | notte in strada e feriti I primi soccorsi Il vulcano

Forte Terremoto di magnitudo 4.3 a Zafferana Etna : Una Forte scossa di terremoto di magnitudo 4.3 è stata registrata alle 17,50 a Zafferana Etnea in provincia di Catania. Uno sciame sismico in corso.

Un Terremoto magnitudo ML 2.4 si è verificato a 3 km sudovest da Sampeyre (Cuneo) alle 01:01:53 ad una profondità di 14 km. L'evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. La scossa è stata avvertita in tutta la valle ma non si registrano feriti o danni strutturali alle abitazioni.