Terremoto in Sicilia | Etna | forte sisma vicino Catania Crolli e lesioni in provincia

Forte Terremoto avvertito in Sicilia : 03.34 Una Forte scossa di terremoto è stata nettamente avvertita dalla popolazione a Catania. Il sisma è stato di magnitudo 4.8 e si è verificato alle 3:18 a nord di Catania. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV), il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino ai comuni di Viagrande e Trecastagni. al momento non si segnalano danni a persone o cose.

Forte Terremoto in Sicilia : scossa nel cuore della notte sull'Etna - paura a Catania. Si temono danni : Continua a tremare la Sicilia orientale dove l'Etna è un grande fermento e in eruzione da quasi due giorni. La caratteristica principale di questa attività vulcanica è l'accentuata attività...

Sicilia : netta scossa di Terremoto ed esplosioni sull'Etna - eruzione in atto : Attività sismica in repentino aumento sull'Etna nel corso di questa vigilia di Natale. Le ultime ore risultano piuttosto movimentate in quanto sono state registrate diverse scosse di terremoto con...