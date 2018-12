Terremoto di Santo Stefano | danni gravi nei comuni alle pendici dell' Etna

Blastingnews

: Catania, a Pennisi crolla il santo protettore dei terremoti #terremoto - MediasetTgcom24 : Catania, a Pennisi crolla il santo protettore dei terremoti #terremoto - t_tonii : RT @MediasetTgcom24: Catania, a Pennisi crolla il santo protettore dei terremoti #terremoto - Giovann29402223 : Santo Stefano con terremoto a Catania -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Una forte scossa didi magnitudo 4.9a scala Richter, nel cuorea notte di, precisamente3:19, ha colpito lesudorientali, con epicentro individuato dall'Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) fra idi Viagrande e Trecastagni. L'ipocentro del forte sisma è stato localizzato ad appena 1 chilometro di profondità e, proprio per questo, gli effettia scossa sono stati notevolmente amplificati in superficie. Non solomaterialichiese eabitazioni, ma anche 10 feriti nella zona'epicentro, per fortuna tutti non incondizioni. Moltissime le persone momentaneamente sfollate per permettere le verifiche necessarie ai Vigili del Fuoco che, dprime ore, hanno soccorso la popolazione locale. Un ottantenne è stato soccorso ed estratto vivo dmaceriea sua abitazione.a ...