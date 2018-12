Terremoto di 4 | 8 nella notte a Catania

agi

: #Terremoto di magnitudo 4.8 nella notte a nord di Catania - Agenzia_Ansa : #Terremoto di magnitudo 4.8 nella notte a nord di Catania - rtl1025 : +++#Terremoto nella notte a #Catania, legato all’eruzione dell’#Etna. Paura, due feriti lievi, gente in strada+++ - TgrSicilia : Chiuso al traffico un tratto dell'autostrada Catania-Messina, la A18, per la presenza di 'lesioni' sospette sull'as… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Una scossa di magnitudo 4,8 è stata registrata. Il sisma si è vetrificato alle 3,19 a una profondità di 1,2 chilometri tra Aci Catena, Pedara e Acireale. Quattro i feriti, riporta il Corriere, a Fleri, tra i comuni di Viagrande e Trecastagni, a nord di, dove è stato localizzato l'epicentro. Si tratta dei componenti di una famiglia estratta dalle macerie della loro casa. A Zafferana Etnea e a Pisano lievi contusioni per un ottantenne e un altro uomo travolti dal crollo delle proprie abitazioni. Numerosi sono i danni a chiese e case rurali.L'autostrada A18-Messina è stata chiusa per precauzione tra le uscite di Acireale e Giarre per verificare la gravità delle lesioni sull'asfalto. Alle 5 si è tenuto il comitato operativo della Protezione Civile, ...