Terremoto Catania | “Primi accertamenti | alcune decine di contusi”

Terremoto a Catania - l’inviato di MeridioNews : “Le persone spaesate ancora fuori dalle case. Si temono altre scosse” : “Le persone sono spaesate e sono ancora fuori dalle case. Il motivo è che si temono altre scosse, magari di intensità pari a quella di questa notte”. Il giornalista di MeridioNews, Francesco Vasta, racconta da Fleri (Catania) la situazione dei comuni colpiti dal sisma. “Qui ci fu un Terremoto nel 1984. La sensazione di chi lo ha vissuto è che si sia riproposto identico a quello di 34 anni fa”. L'articolo Terremoto a ...

Etna - Terremoto Catania : 10 feriti soccorsi in ambulanza - anziana grave con fratture : Il bilancio dei feriti del terremoto a Catania. Sono 28 le persone che hanno fatto ricorso alle cure mediche del pronto soccorso degli ospedali per il sisma. Dieci sono state soccorse da ambulanze, altre 18 si sono presentate da sole. Una donna anziana grave per delle fratture in varie parti del corpo, ma non è in pericolo di vita.Continua a leggere

Terremoto a Catania - Salvini pubblica foto mentre fa colazione. Le reazioni 'Qui cadono le case e tu pensi ai selfie ' : E ancora: 'A Catania c'è un Terremoto e tu ti spari i selfie con Pane e Nutella? Povero mondo'. Poi su Twitter il ministro ringrazia il lavoro dei Vigili del Fuoco: Grazie agli oltre 100 Vigili del ...

Terremoto OGGI CATANIA - SCOSSA M 4.8 DOPO ERUZIONE ETNA/ Ultime notizie : crolli chiese - 28 feriti : TERREMOTO OGGI a CATANIA, Ultime notizie: crolli nelle chiese e feriti. Prosegue l'ERUZIONE dell'ETNA: Protezione Civile in Sicilia, panico in strada

Terremoto a Catania - forti scosse nella notte : crolli e feriti - chiusa l’autostrada : Terremoto nella notte nella zona dell’Etna a Catania: crolli, danni e feriti. Sono state 11 le scosse di Terremoto (considerando solo quelle di magnitudo non inferiore a 2) registrate dalla mezzanotte nella zona dell’Etna. Tra le più rilevanti, oltre a quella di magnitudo 4.8 delle 3:19, una di magnitudo 3.3 all’1:09 vicino ad Aci Sant’Antonio. Quasi tutti gli eventi sismici hanno avuto ipocentro a una profondità molto ...

Terremoto Catania - geologi : “L’Italia si conferma territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi” : “L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei geologi dopo la scossa di Terremoto di ...

Etna - Terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 feriti - gente in strada : Dal 24 dicembre, da quando è cominciata l'eruzione del vulcano, sono state registrate dall'Ingv 73 scosse nel Catanese. I danni maggiori danni a Fleri. Chiuso tratto A18 Catania-Messina. Arrivato il capo Dipartimento della Protezione civile Borrelli. Attesi aiuti, uomini e...

Etna - Terremoto magnitudo 4.9 a Catania : “E’ la faglia di Fiandaca - che quando si muove è pericolosa” : “Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona. La forte sismicità non ci lascia tranquilli. Vediamo come evolverà. Il terremoto è un evento singolo. La situazione ricorda quella ...

Etna - Terremoto magnitudo 4.8 : paura nella notte a Catania - 28 feriti : Scossa alle 3.19, con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, a nord di Catania dove le persone hanno passato la notte in auto. Tra i feriti i componenti di una famiglia e un ottantenne estratto dalle macerie della sua casa. Chiusa A18 tra Acireale e Giarre

Terremoto A CATANIA Crolli in abitazioni e chiese. Chiuso un tratto dell'A18. Dieci feriti lievi. Monitorato lo Stromboli : ...Protezione civile è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento Scienza ...

Terremoto a Catania - il risveglio dopo le scosse tra edifici distrutti e strade danneggiate : le immagini : Sono sei i comuni maggiormente colpiti dalle scosse di Terremoto avvenute questa notte e nei quali è stato avviato un monitoraggio da parte della Protezione civile. Si tratta di Zafferana Etnea, Acireale, Aci S.Antonio, Aci Catena, Aci Bonaccorsi e Santa Venerina. Il Terremoto ha danneggiato anche chiesa di Maria Santissima del Carmelo di Pennisi, frazione di Acireale. Crollati il campanile e la statua di Sant’Emidio, venerato perché ...

Etna - Terremoto Catania : l’analisi dell’esperto - ecco cosa può avere causato il sisma magnitudo 4.9 : Il prof. Franco Ortolani, noto e apprezzato ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della prestigiosa università “Federico II°” di Napoli, oggi Senatore per il Movimento 5 Stelle, fa alcune considerazioni sul terremoto magnitudo 4.9 verificatosi alle 03:19 sul versante orientale dell’Etna: “Il cerchio rosso, nelle figure allegate, individua schematicamente l’area epicentrale ...

Terremoto a Catania - crolla la statua di Sant'Emidio : santo protettore dai terremoti : Il sisma ha provocato danni anche a Pennisi, frazione di Acireale, dove è venuta giù la statua del santo, venerato dagli...

Etna - Terremoto Catania : 6 i Comuni maggiormente colpiti dal sisma - 28 persone soccorse in ospedale : 1/51 ...