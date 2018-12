Terremoto Catania | l’analisi INGV | l’area epicentrale attuale “in una zona a pericolosità

Terremoto a Catania - le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea : “Sono cadute le case” : Queste sono le prime immagini, circolate sui social questa notte, dopo la forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito i comuni del Catanese. Qui ci troviamo a Zafferana Etnea, a est dal vulcano. Video Twitter/@arivtears L'articolo Terremoto a Catania, le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea: “Sono cadute le case” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Terremoto Catania - l’esperto : “Non escluse altre scosse - area ad alto rischio sismico” : La zona dell'Etna orientale, dove questa notte si è registrato un Terremoto di magnitudo 4.8, è ad alta attività sismica e secondo Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all'Università di Catania, “ non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati”. Nella zona, ricorda l'esperto, sono molti i terremoti registrati negli anni passati e tutti con le stesse caratteristiche.Continua a leggere

Terremoto a Catania - l’eruzione dell’Etna a distanza ravvicinata dal cratere : il video a 2900 metri : Le immagini, come ha spiegato l’autore, sono state girate a 2900 metri di quota, a distanza ravvicinata da uno dei crateri in attività dell’Etna. L’eruzione del vulcano e lo sciame sismico del 24 dicembre hanno anticipato le più forti scosse registrate questa notte: la più intensa, di magnitudo 4.8, ha causato danni e feriti nei comuni del Catanese. video Facebook/Kostas Tellis L'articolo Terremoto a Catania, l’eruzione ...

Terremoto Catania - il ricordo dei siciliani va al sisma di Santa Lucia del 1990 : Il 13 dicembre del 1990 la terra in Sicilia tremò: il bilancio fu di 17 vittime e centinaia di feriti. Il sisma, ricordato come Terremoto di Santa Lucia perché la data era quella della festa in onore della Santa patrona di Siracusa ebbe epicentro in mare, al largo di Augusta. La magnitudo fu di 5.6 con profondità di 12km.Continua a leggere

