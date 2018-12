Terremoto Catania | gli edifici crollati e l' eruzione dell' Etna nelle immagini dall' alto

Terremoto Catania - Salvini posta foto mentre fa colazione. Le reazioni 'Qui crollano case e tu pensi ai selfie ' : E ancora: 'A Catania c'è un Terremoto e tu ti spari i selfie con Pane e Nutella? Povero mondo'. Poi su Twitter il ministro ringrazia il lavoro dei Vigili del Fuoco e annuncia che domani si recherà a ...

Terremoto Etna Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti lievi : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...

Terremoto Etna Catania : magnitudo 4.8. Crolli e feriti lievi : feriti, Crolli e danni, gente in strada e tanta paura a Catania per una scossa di Terremoto la scorsa notte di magnitudo 4.8 sull'Etna, la più intensa da quando il vulcano ha ripreso la...

Terremoto a Catania - la mappa della pericolosità sismica realizzata dall’Ingv : Nel 2004 l'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha rilasciato una dettagliata mappa della pericolosità sismica in Italia. Come si evince dalla mappa, le aree più pericolose sono quelle della zona appenninica, in particolare la zona de L'Aquila, parte della Campania, la Calabria, la zona di Siracusa e l'area del Friuli Venezia Giulia. .Continua a leggere

Terremoto Catania : in corso stima dei danni - 500 richieste di sopralluogo : “Tutto il sistema della Protezione civile e’ stato attivo sin dai primi momenti. Il Centro coordinamento soccorsi e’ operativo e il sistema di sicurezza e ordine pubblico e’ attivo sul territorio“: lo ha dichiarato il prefetto di Catania, Claudio Sammartino, al termine della riunione odierna sull’emergenza Terremoto. “La stima dei danni e le verifiche sono partite, ma e’ troppo presto ancora per ...

Etna - Terremoto a nord di Catania : case e chiese crollate - feriti lievi. Chiusa autostrada : Dieci persone ferite, in maniera non grave, case e chiese crollate, una famiglia salva per miracolo, tantissima paura in gran parte della Sicilia orientale. È il bilancio del terremoto...

Nuova scossa di Terremoto di magnitudo 3 a Catania : epicentro a Sant'Alfio : Un terremoto di magnitudo 3 è stato registrato dall'Ingv a Sant'Alfio in provincia di Catania. E' la quindicesima scossa registrata dopo quella 4.9

Salvini ci ricasca : selfie sorridente con Nutella nel giorno del Terremoto a Catania : Nel giorno del terremoto in Sicilia e poche ore dopo l'omicidio di un uomo sotto la protezione dello Stato, il ministro dell'Interno Matteo Salvini posta l'ennesimo selfie sorridente mentre fa colazione con della Nutella. Immediata la reazione di politica e opinione pubblica: "Superficiale e indegno".Continua a leggere

Terremoto Catania : presidi sanitari non danneggiati - pienamente operativi : A seguito del Terremoto verificatosi nella notte nel Catanese, sono stati effettuati questa mattina, da parte di personale della Direzione aziendale e dell’Uoc Progettazione e Sviluppo strutturale, i sopralluoghi tecnici presso gli Ospedali di Acireale e Giarre e presso i presidi di continuità assistenziale di Zafferana Etnea e Riposto. Le strutture non hanno subito danni e sono perfettamente in attività, garantendo la normale erogazione ...

Lidia e Jessica Vella - Terremoto a Catania : ecco come stanno le due ex gieffine : Lidia e Jessica Vella: ecco come stanno le due ex gieffine dopo il terremoto a Catania Una scossa di terremoto ha colpito la città di Catania questa notte e il pubblico si chiede da ore come stanno Lidia e Jessica Vella. Le due ex concorrenti del Grande Fratello vivono proprio in questa zona della Sicilia. […] L'articolo Lidia e Jessica Vella, terremoto a Catania: ecco come stanno le due ex gieffine proviene da Gossip e Tv.

Catania - prosegue lo sciame sismico : Terremoto magnitudo 3 sul versante orientale dell’Etna [DATI] : Un terremoto magnitudo ML 3.0 si è verificato sul versante orientale dell’Etna, a 2 km ovest da Sant’Alfio (Catania) alle 14:14:54 ad una profondità di 8 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Operativa INGV-OE (Catania) e preceduto (dalla mezzanotte di oggi) da ben 21 scosse con magnitudo superiore a 2: di seguito i dati. Data e ...

Terremoto Catania - Borrelli : 'Verso diminuzione dell'attività eruttiva dell'Etna' | : Il capo della Protezione civile a Sky tg24: "I tecnici ci dicono che la lava si sta raffreddando e ci dobbiamo aspettare una quiescenza del vulcano. Adesso lavoriamo per assistere la popolazione"

Catania svegliata nella notte da una forte scossa di Terremoto - nessun morto : Alle 3.19 di oggi 26 dicembre una scossa di magnitudo 4.8 ha brutalmente svegliato gli abitanti di Catania che, in preda al panico, si sono immediatamente riversati nelle strade. Il sisma ha avuto ipocentro a solo 1 km di profondità. Questo ha contribuito ad amplificare l'effetto della scossa, avvertita anche in città e paesi molto lontani dalla zona interessata. Fortunatamente al momento non si registrano danni gravi a persone; i feriti ...

Terremoto Catania - i vigili del fuoco salvano tre cuccioli di cane intrappolati tra le macerie : Una bella notizia arriva dai luoghi colpiti dal sisma in Sicilia. A Zafferana la padrona dei tre cagnolini ha sentito i tre cuccioli abbaiare: sul posto sono intervenuti gli specialisti dei vigili del fuoco che hanno estratti sani e salvi i tre cagnolini. L'intera operazione è stata documentata con foto e video dal comando provinciale dei pompieri.Continua a leggere