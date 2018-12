Terremoto Catania | geologi | “L’Italia si conferma territorio particolarmente vulnerabile

meteoweb.eu

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) “L’Italia siancora una volta una tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale deidopo la scossa didi magnitudo 4.9 che si è registrata alle ore 3.19 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre con epicentro tra Viagrande e Trecastagni, in provincia di. “Con spirito di servizio, come sempre, il Consiglio Nazionale deiè pronto a mettersi a disposizione e a dare supporto al Dipartimento Nazionale di Protezione civile, per quanto di competenza, per tutto ciò che riguarda la verifica dell’agibilità dele del costruito,” conclude il ...