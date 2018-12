Terremoto a Catania | Salvini pubblica foto mentre fa colazione Le reazioni ' Qui cadono

Terremoto OGGI CATANIA - SCOSSA M 4.8 DOPO ERUZIONE ETNA/ Ultime notizie : crolli chiese - 28 feriti : TERREMOTO OGGI a CATANIA , Ultime notizie : crolli nelle chiese e feriti . Prosegue l' ERUZIONE dell' ETNA : Protezione Civile in Sicilia, panico in strada

Terremoto Catania - geologi : “L’Italia si conferma territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi” : “L’Italia si conferma ancora una volta un territorio particolarmente vulnerabile a tutti i georischi, in questo caso con un combinato del rischio sismico e vulcanico, evidenziando ancora una volta che non bisogna abbassare la guardia e perseguire una necessaria prevenzione anche attraverso pianificazioni a lungo termine”. È il commento di Francesco Peduto, Presidente del Consiglio Nazionale dei geologi dopo la scossa di Terremoto di ...

Etna - Terremoto magnitudo 4.9 a Catania : “E’ la faglia di Fiandaca - che quando si muove è pericolosa” : “Non si può escludere un’apertura di bocche a quote minori da dove si sono aperte adesso, in particolare modo nella zona di Piano del Vescovo a sud della Valle del Bove. Se ci riuscirà, non lo sappiamo. Stiamo potenziando i sistemi di rilevamento sismici e Gps della deformazione del suolo in quella zona. La forte sismicità non ci lascia tranquilli. Vediamo come evolverà. Il terremoto è un evento singolo. La situazione ricorda quella ...