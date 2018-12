Terremoto a Catania per l'Etna : magnitudo 4.8. Crolli e feriti : Una forte scossa di 4.8 gradi della scala Richter ha svegliato Catania: Crolli e 10 feriti registrati in città e nei dintorni. Gravi i danni. Dalle 3 e 19 a nord del capolouogo etneo si sono...

Terremoto a Catania - l'Ingv : «Non siamo tranquilli - ecco cosa sta accadendo» : La storia si ripete. Il Terremoto di magnitudo 4,8 che stanotte ha fatto tremare Catania ricorda quello del 1984 che provocò un morto a Zafferana Etnea. «Non si può escludere...

Terremoto Catania : Etna - Vesuvio e Marsili sono collegati? - Salernonotizie.it : Anche il Marsili, spiega la direttrice, non è collegato né all'attività dell'Etna né a quella dello Stromboli, per quello che la scienza conosce al momento'. Non sarebbe quindi da prendere in ...

Terremoto Catania - Conte : “Vicino alle popolazioni”. Di Maio : “Domani sarò in Sicilia” : Domani il vicepremier sarà in Sicilia per vedere di persona i danni causati dal Terremoto: "La Protezione Civile sta valutando l'entità dei danni". Matteo Salvini ringrazia i soccorritori con un post su Twitter. Stesso il pensiero di Mara Carfagna che scrive: "Vicini alle comunità in questo giorno di festa".Continua a leggere

Etna - Terremoto Catania : Mibac - da subito al lavoro per il rilievo dei danni : Il Ministro per i beni e le attività culturali è in costante contatto con i tecnici del Mibac che partecipano al Comitato operativo della Protezione Civile e che seguono la situazione in relazione al terremoto che ha colpito la zona di Catania. Le articolazioni del Ministero si sono subito attivate, anche sul territorio, in raccordo con le strutture regionali competenti, ai sensi del vigente Protocollo con la Regione Siciliana, specificatamente ...

Etna - Terremoto Catania : il premier Conte “vicino alle popolazioni” colpite : “Vicino alle popolazioni del catanese per il terremoto di stanotte. Seguo gli sviluppi in costante contatto con il capo della Protezione civile Borrelli e con il sottosegretario Vito Crimi. Ringrazio la macchina dei soccorsi che si è subito mobilitata e auguro ai feriti una pronta guarigione“: lo si legge sul profilo Twitter di Giuseppe Conte, Presidente del Consiglio. L'articolo Etna, terremoto Catania: il premier Conte ...

Etna - Terremoto di magnitudo 4.8 a Catania. Paura nella notte : crollano case - 10 feriti - gente in strada : Cronaca Catania, eruzione sull'Etna, pioggia di cenere lavica. Chiuso l'aeroporto di Fontanarossa di NATALE BRUNO e GIOVANNI GAGLIARDI

CATANIA - AUTOSTRADA CHIUSA E TRENI FERMI DOPO Terremoto/ Ultime notizie : attuato protocollo di sicurezza : CATANIA, AUTOSTRADA CHIUSA e TRENI FERMI DOPO TERREMOTO: attuato protocollo di sicurezza DOPO sisma. Le Ultime notizie sulla viabilità

Etna - Terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania - danni e dieci feriti lievi : ...Protezione civile - è basata sulle segnalazioni delle fenomenologie e sulle valutazioni di pericolosità rese disponibili dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il Dipartimento Scienza ...

Le ultime notizie sul Terremoto a Catania : È successo stanotte alle 3.19, aveva una magnitudo di 4.8, e l'epicentro in provincia, a 2 chilometri dal comune di Viagrande: ci sono danni a diversi edifici e almeno dieci feriti

Geologi : Terremoto di magnitudo 4.9 tra il 25 e 26 dicembre a Catania : Sisma di magnitudo 4.9 nella notte tra il 25 e il 26 dicembre a Catania, Geologi a disposizione del Dipartimento di Protezione civile.

Catania trema per un nuovo Terremoto - da Palermo messaggi di solidarietà : Cosa c'entra la cronaca di un terremoto in un giornale sportivo? C'entra, perchè la solidarietà non ha steccati. Tra Palermo e Catania la rivalità calcistica è sempre stata molto forte ma le città ...

A Catania la notte scorsa : un Terremoto di magnitudo 4.8 alle ore 3.19 - si è verificato tra Trecastagni e Viagrande : alle ore 3.19 della notte scorsa sull'Etna si è registrata un terremoto di magnitudo 4.8, l'evento sismico ha causato danni alle cose ed il ferimento non grave di dieci persone. Questo, è un primo ...

Terremoto Catania : “Primi accertamenti - alcune decine di contusi” : “Sono in stretto contatto con la Protezione civile regionale, che si e’ subito attivata, e seguo costantemente il lavoro di ricognizione che si sta svolgendo nell’area etnea a seguito della forte scossa di Terremoto di stamane. Stiamo monitorando la situazione in tutti gli ospedali, ma dai primi accertamenti non risultano danni alle persone, tranne alcune decine di contusi, ma soltanto ad alcuni fabbricati nella zona ...