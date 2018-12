Terremoto a Catania | il risveglio dopo le scosse tra edifici distrutti e strade

Etna - Terremoto Catania : l’analisi dell’esperto - ecco cosa può avere causato il sisma magnitudo 4.9 : Il prof. Franco Ortolani, noto e apprezzato ordinario di Geologia e direttore del Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio della prestigiosa università “Federico II°” di Napoli, oggi Senatore per il Movimento 5 Stelle, fa alcune considerazioni sul terremoto magnitudo 4.9 verificatosi alle 03:19 sul versante orientale dell’Etna: “Il cerchio rosso, nelle figure allegate, individua schematicamente l’area epicentrale ...

Terremoto a Catania - crolla la statua di Sant'Emidio : santo protettore dai terremoti : Il sisma ha provocato danni anche a Pennisi, frazione di Acireale, dove è venuta giù la statua del santo, venerato dagli...

Etna - Terremoto Catania : 6 i Comuni maggiormente colpiti dal sisma - 28 persone soccorse in ospedale : 1/51 ...

Etna - il Terremoto di oggi a Catania : la storia si ripete (ma non insegna nulla) : terremoto Catania – L’Etna, il vulcano più alto d’Europa, è circondato da faglie in grado di attivarsi e generare sismi che, fortunatamente, spesso non raggiungono valori elevati di Magnitudo (maggiore di 4.5), ma hanno comunque dimostrato nel corso della storia di poter provocare danni ingenti e distruzione. La faglia Pernicana a Nord ed il cosiddetto “sistema delle Timpe” a Sud rappresentano i punti nevralgici del quadro sismotettonico ...

Terremoto a Catania : 11 scosse - 10 contusi e una famiglia 'salva per miracolo' : Dopo le avvisaglie dei giorni scorsi, quando con l'eruzione dell'Etna si erano susseguiti molti terremoti, stanotte la terra si è fatta sentire. Alle 3:19 si è verificato un sisma di magnitudo 4.8, accompagnato poi da una decina di repliche di minor intensità. Sono stati rilevati anche alcuni crolli e una decina di feriti. Una famiglia è salva per miracolo, grazie ai mobili che li hanno "schermati" dalle macerie. Il sisma di magnitudo 4.8: ...

Terremoto magnitudo 4.9 a Catania : ecco la scheda con gli effetti macrosismici : Grazie al prezioso lavoro di Giovanni Falcicchia, pubblichiamo la scheda con gli effetti macrosismici del Terremoto di magnitudo 4.9 che si è verificato alle 03:19 in provincia di Catania. Terremoto con epicentro nel Distretto Sismico: Catania Data 26/12/2018 UTC 02:19:14 Latitudine 37.62° Longitudine 15.1° magnitudo 4.9 Profondità 1 Km La presente scheda elenca gli effetti ...

Etna Terremoto di magnitudo 4.8 a nord di Catania : danni e dieci feriti lievi : Sono dieci le persone rimaste ferite, in maniera non grave, per i danni provocati dalla scossa di terremoto di magnitudo 4.8 sull'Etna arrivata nella notte. E' quanto emerso dalle due riunioni che si ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Catania : Terremoto ed eruzione Etna - crolli nella notte - 26 dicembre - : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: Catania, terremoto ed eruzione, paura in strada durante notte. Si sveglia anche Stromboli dopo l'Etna , 26 dicembre 2018,

Terremoto a Catania - le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea : “Sono cadute le case” : Queste sono le prime immagini, circolate sui social questa notte, dopo la forte scossa di Terremoto di magnitudo 4.8 che ha colpito i comuni del Catanese. Qui ci troviamo a Zafferana Etnea, a est dal vulcano. Video Twitter/@arivtears L'articolo Terremoto a Catania, le prime immagini dopo la scossa a Zafferana Etnea: “Sono cadute le case” proviene da Il Fatto Quotidiano.

L'Etna fa paura - Terremoto nella notte a Catania : 4 - 8 gradi - 10 feriti : Molta paura, danni e dieci feriti non gravi per un terremoto magnitudo 4.8 stanotte a nord di Catania legato all' attività delL'Etna. Il sisma alle 3:19 con ipocentro a solo 1 km di profondità ed epicentro vicino Viagrande.Diversi i crolli in abitazioni. A Santa Venerina caduta la statua del campanile di una chiesa. Chiuso per lesioni sospette un tratto dell'A18. Il prefetto fa aprire scuole e palestre comunali per accogliere le ...

Terremoto Catania - l’analisi INGV : l’area epicentrale attuale “in una zona a pericolosità molto alta” : L’evento avvenuto alle ore 03:19 italiane del 6 ottobre 2018 (ore 02:19 UTC) di magnitudo ML 4.8 (Mw 4.9) si colloca nell’area etnea, a circa 2 km a N di Viagrande (CT) e Trecastagni (CT), “leggermente a Sud Est rispetto alle scosse che si sono verificate nei giorni precendenti sull’Etna. Il Terremoto e` a 5-6 km dalla costa ed e` superficiale con una profondita` stimata intorno a 1.2 Km. L’ubicazione dell’evento e` molto simile a quella ...

Terremoto Catania - l’esperto : “Non escluse altre scosse - area ad alto rischio sismico” : La zona dell'Etna orientale, dove questa notte si è registrato un Terremoto di magnitudo 4.8, è ad alta attività sismica e secondo Carmelo Monaco, direttore del Dipartimento e professore di geofisica all'Università di Catania, “ non si possono escludere altre scosse in tempi ravvicinati”. Nella zona, ricorda l'esperto, sono molti i terremoti registrati negli anni passati e tutti con le stesse caratteristiche.Continua a leggere

Terremoto Catania - una scossa fortissima : 7°/8° grado Mercalli vicino l’epicentro - gli esperti lanciano un nuovo allarme per le prossime ore [FOTO e MAPPE] : 1/36 ...