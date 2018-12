Terremoto a Catania | forti scosse | crolli e feriti Seicento sfollati

Terremoto Catania - gli sfollati sono 320 : notte negli alberghi : sono 320 gli sfollati che saranno ospitati in strutture alberghi ere segnalate da Feder alberghi con cui la Regione siciliana in meno di un giorno dal sisma ha stipulato la convenzione. Diciassette a Santa Venerina; 36 a Aci Sant’Antonio; 8 a Viagrande; 34 ad Acireale e 225 a Zafferana Etnea. Il numero potrebbe crescere nella giornata di domani in quanto molti abitanti di Zafferana trascorreranno, per loro scelta, la prima notte in strutture ...

Etna - Terremoto Catania : 600 gli sfollati - la giunta di Sicilia chiederà la dichiarazione di emergenza : Sono seicento gli sfollati per il terremoto di magnitudo 4.8 che la notte scorsa ha colpito sei paesi etnei. E’ il dato emerso dalle richieste presentate alla Regione Siciliana che ha redatto un convenzione con Federalberghi per poterli ospitare in strutture turistiche. Altre persone che, pur non vivendo in case dichiarate inagibili, hanno paura a rientrare a casa saranno ospitate in palazzetti dello sport dove potranno trascorrere la ...