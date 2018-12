Tennis | Serena Williams ed il servizio-bomba | la tennista distrugge un drone! VIDEO

Tennis - classifica protetta per le giocatrici mamme? La spinta di Serena Williams e le novità della WTA : Presto dovrebbero arrivare importanti novità per le Tenniste mamme. La WTA sta infatti cercando di adeguare le proprie regole in merito alle giocatrici che rientrano dalla maternità, come sollecitato da Serena Williams che quest’anno ha raggiunto due finali Slam dopo aver partorito. Proprio l’ex numero 1 al mondo non era stata testa di serie al Roland Garros 2017 visto che era sprofondata al numero 450 del ranking a causa della lunga ...

Serena Williams : 'Il mio destino era giocare a Tennis' : Perciò posso dire che la mia unica, vera passione aldilà del tennis sia fare qualcosa nel mondo della moda . Ho inseguito questo obiettivo e sto riuscendo a portarlo avanti mentre gioco a tennis '. ...

Mubadala World Tennis Championship – Derby Williams all’esordio - Serena non vede l’ora : “felicissima - 1° turno speciale” : Esordio speciale nel Mubadala World Tennis Championship per Serena Williams: la Tennista americana sfiderà la sorella Venus al primo turno Dopo la finale persa agli US Open contro Naomi Osaka, con il conseguente strascico di polemiche che si è portata dietro, Serena Williams ha deciso di chiudere in anticipo la sua stagione, al fine di potersi preparare al meglio in vista del 2019. La Tennista americana però tornerà in campo prima della ...

Tennis - Hopman Cup : Federer e Serena Willliams giocheranno a Perth il 19 dicembre : Roger Federer e Serena Willliams parteciperanno alla 31ª edizione della Hopman Cup che si disputerà a Perth da sabato 29 dicembre a sabato 5 gennaio Roger Federer e Serena Willliams, 43 trofei Slam in due (20 lo svizzero, 23 la statunitense) saranno le star della 31ª edizione della Hopman Cup, la tradizionale esibizione mista per nazioni organizzata dall’Itf, in programma da sabato 29 dicembre a sabato 5 gennaio sul veloce indoor ...

Tennis - Hopman Cup 2019 : Roger Federer e Serena Williams daranno il via alla loro stagione in Australia : Il Tennis per alcuni giorni si prenderà una pausa. Dopo la Finale di Coppa Davis tra Francia e Croazia, a Lille, vinta dai croati, il mondo di racchetta e pallina tornerà a monopolizzare la scena a cavallo della chiosa del 2018 e dell’inizio del 2019. E’ proprio pensando a quel periodo che è giusto parlare della Hopman Cup 2019, competizione a squadre in un format di pura esibizione che dà il via all’attività agonistica di ...

Tennis – Strycova shock : “minacciata di morte per le mie dichiarazioni su Serena Williams” : Barbora Strycova ha rivelato di aver ricevuto minacce di morte in seguito alle sue dichiarazioni su Serena Williams dopo la finale US Open Il comportamento di Serena Williams dopo la finale US Open e il litigio con il direttore di gara, non è piaciuto a molte colleghe. Tante l’hanno sostenuta, ma molte altre hanno giudicato ‘di cattivo gusto’ le azioni della Tennista americana. Fra di esse, una delle più dure è stata Borbora Strycova che ...

Tennis - la rivoluzione di Serena Williams : fisico asciutto e forma smagliante - pronta a tornare al top [FOTO] : Serena Williams si è mostrata in forma impeccabile in un video che dimostra quanto si sia allenata in questo periodo di stop Serena Williams è pronta a tornare al top del Tennis mondiale. La Tennista americana, dopo il parto, ha faticato a tornare al massimo delle sue possibilità (pur raggiungendo la finale degli US Open), decidendo di prendersi una pausa per star vicina alla famiglia ed allenarsi. Ebbene, in un video postato su Instagram ...