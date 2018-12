Tennis | Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 | il serbo

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Rafael Nadal e Novak Djokovic si esibiscono ad Abu Dhabi : La pausa che il Tennis mondiale si è voluto concedere sta ormai per finire. Lo sport con racchetta e pallina riprende dal Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all’undicesima edizione programmato dal 27 al 29 dicembre, che darà modo ai grandi nomi di iniziare a sciogliersi e guardare a quel che sarà, in particolare ai prossimi Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Sui campi veloci ...

Tennis - Ranking ATP (17 dicembre) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro : Ranking ATP invariato per lo più in questa settimana, in attesa che le “ostilità” riprendano con l’inizio del 2019 e i tornei di preparazione al prossimo Australian Open, previsto dal 14 al 27 gennaio. In vetta dunque c’è sempre Novak Djokovic: il 31enne nativo di Belgrado, con i suoi 9045 punti, precede lo spagnolo Rafael Nadal (7480 punti) e lo svizzero Roger Federer (6420 punti). Alle loro spalle troviamo il vincitore ...

Tennis - Richard Krajicek : “Novak Djokovic è il migliore di sempre non Roger Federer” : Il tema del migliore di sempre è particolarmente ricorrente nel mondo dello sport. I dualismi tra Pelé e Maradona o tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo nel calcio sono all’ordine del giorno. Ogni epoca ha avuto un campione e il gioco del confronto tra quello che c’è stato prima anima spesso il dibattito. Accade lo stesso nel Tennis in un’epoca molto particolare in cui i campioni di una certa levatura sono ben tre: lo svizzero ...

Tennis : Novak Djokovic contro l’ITF per la regola che lega la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 alla nuova Coppa Davis : Novak Djokovic non ci sta. In qualità di presidente del Consiglio dei giocatori del circuito ATP, il n.1 del mondo è fortemente contrariato per il lancio del nuovo format della Coppa Davis, che prenderà il via l’anno venturo, e nello stesso tempo come essa sia legata ai prossimi Giochi Olimpici. La Federazione Internazionale del Tennis (ITF) ha richiesto ai giocatori di partecipare alla Davis per ottenere il pass a Cinque Cerchi. In questo ...

Tennis - Ranking ATP (19 novembre) : Novak Djokovic in vetta - Alexander Zverev n.4 - Fabio Fognini il migliore azzurro : La chiusura delle ATP World Tour Finals di Londra ha sancito anche il Ranking ATP definitivo del 2018. In vetta alla graduatoria sempre il serbo Novak Djokovic, finalista nel Masters di Londra, giunto alla 226esima settimana complessiva al comando. Alle sue spalle troviamo lo spagnolo Rafael Nadal, assente alle Finals per infortunio, terza piazza invece per lo svizzero Roger Federer, piegato in semifinale alla O2 Arena dal tedesco Alexander ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Alexander Zverev realizza l’impresa e supera in Finale Novak Djokovic. E’ il tedesco il “Maestro” : E chi se lo sarebbe aspettato? Alexander Zverev, numero 5 del mondo, realizza la sua impresa e sconfigge nientepopodimeno che Novak Djokovic (n.1 ATP) nell’atto conclusivo delle ATP Finals 2018. Sul veloce indoor della O2 Arena di Londra il tedesco si è imposto con il punteggio di 6-4 6-3 in 1 ora e 20 minuti di partita. Un match gestito in maniera perfetta dal 21enne di Amburgo che si è preso la rivincita nei confronti di Nole, che lo ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Novak Djokovic sfida Alexander Zverev per andare a caccia del sesto trionfo : Novak Djokovic non ha ancora perso un set sulla strada che lo ha portato sulla strada delle ATP Finals. Tra lui e il sesto trionfo nel torneo, con cui eguaglierebbe Roger Federer come recordman di finali vinte, c’è Alexander Zverev, che nel torneo ha già affrontato e battuto mercoledì col punteggio di 6-4 6-1. Ma, si sa, le Finals sono anche questo: giocatori che si sono incontrati nel girone che si ritrovano nell’ultimo atto. Ci ...

Tennis - ATP Finals Londra 2018 : Novak Djokovic spazza via Kevin Anderson con un doppio 6-2 ed approda in finale : Nessuna sorpresa nella seconda semifinale delle ATP Finals di Tennis in corso a Londra: il serbo Novak Djokovic spazza via il sudafricano Kevin Anderson in un’ora ed un quarto di gioco con un doppio 6-2 e stacca il biglietto per la finale di domani contro il tedesco Alexander Zverev, già incontrato e battuto dal balcanico nel round robin. Nel primo set la musica si capisce sin da subito: break in apertura del serbo alla seconda occasione ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Novak Djokovic già in semifinale per assicurarsi il primato - sfida all’ultimo sangue tra Zverev e Isner : Sesta ed ultima giornata di queste ATP Finals 2018 dedicata alla fase a gironi. Dopo che lo svizzero Roger Federer e il sudafricano Kevin Anderson hanno staccato il biglietto per le semifinali, è il momento di definire il quadro preciso della situazione anche per quanto concerne il “Guga Kuerten Group”. Quest’oggi vedremo scendere sul veloce indoor della O2 Arena di Londra il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il serbo, uscito ...

Tennis - Novak Djokovic contrario alla nuova Coppa Davis e alla World Team Cup : “Non è sostenibile per noi giocatori” : Novak Djokovic, numero 1 del mondo e impegnato nelle ATP Finals 2018 a Londra, espone il proprio pensiero sui cambiamenti della stagione 2019. A detta del serbo infatti il nuovo format della Coppa Davis e l’introduzione della World Team Cup nel 2020, andranno a congestionare un calendario già ricco di impegni e conseguentemente la gestione per i Tennisti sarà ulteriormente complicata. “La questione della Coppa Davis e della World ...

Tennis - ATP Finals 2018 : Novak Djokovic primo favorito dopo una seconda parte di stagione magistrale : Novak Djokovic si presenta alle ATP Finals 2018 come numero uno del mondo. Era difficile pensarlo anche soltanto un anno fa e invece, dopo un’esaltante seconda parte di stagione 2018, è proprio lassù che lo si ritrova. Nella prima metà di stagione, il serbo è stato in grandissima difficoltà, anche a causa della continua ricerca di una condizione fisica mai in grado di arrivare. Ottavi agli Australian Open, sconfitte immediate contro Taro ...

Tennis - Ranking ATP (5 novembre) : Novak Djokovic sul trono - Fabio Fognini sempre n.1 azzurro - Fabbiano rientra nella top-100 : Come era noto, cambio al vertice sul trono del Tennis mondiale con Novak Djokovic che spodesta lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo, finalista a Parigi Bercy, torna ad occupare la prima piazza per la quarta volta in carriera e per la 224esima settimana. Scende in seconda posizione Nadal, costretto al forfait nel 1000 francese, per un problema agli addominali. Al n.3 c’è lo svizzero Roger Federer che precede l’argentino Juan Martin Del ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : Novak Djokovic batte Roger Federer dopo tre ore di intensa battaglia - il posto in finale è suo : Sarà Novak Djokovic l’avversario del russo Karen Khachanov in finale. Il serbo ha vinto la sfida numero 47 contro Roger Federer con il punteggio di 7-6(6) 5-7 7-6(3), ma gli ci son volute tre ore per venire a capo dei problemi che gli ha posto lo svizzero, che dimostra di valere ancora il livello di gioco mostrato oggi, a dispetto delle numerose voci critiche che si sono levate a seguito dei suoi ultimi risultati e di alcuni problemi in ...

Novak Djokovic sarà nuovamente il Tennista numero uno al mondo : Il tennista serbo Novak Djokovic sarà di nuovo al primo posto della classifica ATP dei tennisti professionisti, grazie al ritiro dello spagnolo Rafael Nadal dal torneo ATP Masters di Parigi per un infortunio. Djokovic prenderà il posto proprio di Nadal, The post Novak Djokovic sarà nuovamente il tennista numero uno al mondo appeared first on Il Post.