Tennis | Nadal e il futuro | ' ' Smettere? Per ora non ci penso proprio' '

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Rafael Nadal e Novak Djokovic si esibiscono ad Abu Dhabi : La pausa che il Tennis mondiale si è voluto concedere sta ormai per finire. Lo sport con racchetta e pallina riprende dal Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all’undicesima edizione programmato dal 27 al 29 dicembre, che darà modo ai grandi nomi di iniziare a sciogliersi e guardare a quel che sarà, in particolare ai prossimi Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Sui campi veloci ...

Tennis - Nadal esce allo scoperto : ecco tutti i tornei a cui lo spagnolo parteciperà nel 2019 : Il Tennista spagnolo ha diramato la lista dei tornei a cui parteciperà nella prossima stagione agonistica Rafael Nadal ha reso noto il suo programma per il 2019, sono 16 i tornei che il maiorchino disputerà: i quattro tornei dello Slam, gli otto Atp Masters 1000 obbligatori, il torneo di Montecarlo e gli Atp 500 di Acapulco e Barcellona e l’Atp 250 di Brisbane. A queste date il mancino di Manacor ha aggiunto il torneo esibizione di ...

Tennis : Rafael Nadal programma il suo 2019. Solo sedici tornei per lo spagnolo : Sarà un 2019 con Solo sedici tornei per Rafael Nadal. Lo spagnolo ha fatto conoscere quale sarà la sua programmazione in vista della prossima stagione. Un numero ridotto di impegni per preservare da ulteriore stress e problemi fisici un corpo già martoriato da tanti infortuni. A 32 anni il maiorchino ha deciso di giocare meno rispetto al passato, un fattore che può permettergli di avere più tempo di riposo e di aumentare gli anni di ...

Tennis - che cuore Rafa Nadal : dona un milione di euro per l’alluvione di Maiorca : Rafa Nadal ha deciso di fare una donazione da un milione di euro per aiutare le famiglie di Maiorca colpite dall’alluvione Rafa Nadal ha dimostrato lo stretto legame con la sua terra nel momento del bisogno. L’alluvione che ha colpito Maiorca è stata l’occasione per dare una grossa mano ai suoi concittadini, dapprima scendendo in strada a spalare materialmente il fango, poi con una donazione da un milione di euro per le ...

Tennis - Rafael Nadal dona un milione di euro alle vittime dell’alluvione di Maiorca : Grande gesto di solidarietà da parte di Rafael Nadal che ha deciso di donare un milione di euro alle vittime dell’alluvione che a ottobre aveva colpito Maiorca. Lo stesso Tennista aveva letteralmente messo le mani nel fango per dare una mano in quell’occasione ed è sempre stato in prima linea per cercare di risolvere l’emergenza sull’isola delle Baleari. L’ex numero 1 al mondo ha voluto fornire un importante ...

Tennis - esubizione di Abu Dhabi : Nadal e Djokovic ci saranno : Nadal e Djokovic inizieranno la stagione 2019 preparandosi con l’esibizione di Abu Dhabi, entrambi i fenomeni hanno dato l’ok Ancora una volta sarà il ‘Mubadala World Tennis Championship’ di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione ad inaugurare la nuova stagione: l’undicesima edizione è infatti in programma dal 27 al 29 dicembre 2018 sui campi veloci dell’International Tennis Centre at Zayed Sports ...

Tennis – Sluiter non ha dubbi : “Nadal come Cristiano Ronaldo - ma un particolare del loro carattere…” : L’ex Tennista Raemon Sluiter commenta il paragone fra Rafa Nadal e Cristiano Ronaldo: due atleti simili, ma con un carattere differente Qualche giorno fa, Toni Nadal aveva paragonato suo nipote Rafa alla stella della Juventus Cristiano Ronaldo. I due in effetti presentano delle similitudini: sono entrambi due grandi atleti nei loro rispettivi sport, fanno della potenza fisica la caratteristica ‘in più’ del loro gioco, ...

Tennis - è già 2019 : ecco dove debutteranno Djokovic - Nadal e Federer : Insieme al palermitano, numero 20 del mondo, altri due azzurri: Andreas Seppi e Matteo Berrettini . Ceck sarà la quarta testa di serie del seeding dietro a Djokovic, Thiem e Khachanov.

Tennis : Rafael Nadal annuncia che prenderà parte al torneo di Barcellona nel 2019. Roger Federer potrebbe tornare sulla terra : Siamo nella breve pausa invernale del Tennis mondiale e il 2018 è andato in archivio con qualche infortunio di troppo. Uno su tutti, quello di Rafael Nadal, costretto a saltare l’ultima parte di stagione e a subire un intervento chirurgico alla caviglia. Lo spagnolo, per questo, si è visto scavalcare dal serbo Novak Djokovic in vetta al ranking ATP, autore di una seconda metà d’anno fantastica, suggellata dai trionfi a Wimbledon e ...

Il tabellone del Mubadala Tennis Championship : presenti Djokovic e Nadal : Da questo match verrà fuori lo sfidante del numero uno del mondo. È previsto anche un incontro a livello femminile, dove sarà protagonista Venus Williams , un anno fa giocò la sorella Serena contro ...

Tennis : a Brisbane una parata di stelle apre il nuovo anno. Da Nadal a Murray - poi anche Svitolina e c’è pure Giorgi : Uno dei primi appuntamenti Tennistici del nuovo anno si tiene a Brisbane, dove è in programma un torneo sia maschile che femminile dal 31 Dicembre al 6 Gennaio. Sarà un’edizione ricchissima di grandi Tennisti quella della del 2019, visto che in Australia saranno presenti tra gli uomini Rafael Nadal, Andy Murray, Grigor Dimitrov, mentre tra le donne scenderanno in campo, solo per citarne alcune Elina Svitolina, Naomi Osaka e Petra ...

Tennis - Toni Nadal dà per finito Federer : “non vincerà più uno Slam” : Toni Nadal scommette contro Roger Federer, una pratica sconsigliata dato che si tratta del Tennista più forte della storia del Tennis “Cosa possiamo aspettarci dal 2019? Ritengo sia difficile vedere Federer sollevare un’altra coppa del Grande Slam“. E’ la previsione di Toni Nadal, zio del Tennista maiorchino Rafa Nadal, riguardo al futuro del 37enne campione svizzero al momento a quota 20 titoli nello Slam dopo il ...

Tennis – ATP Awards 2018 : Nadal vince il premio sportività - Federer il più amato dai tifosi per il 16° anno di fila : Sono stati annunciati nella giornata di oggi i nomi dei Tennisti vincitori degli Atp Awards 2018, Federer il più amato dai tifosi per il sedicesimo anno consecutivo Sono stati ufficializzati i nomi dei vincitori degli Atp Awards 2018 prima della serata di gala di stasera a Londra, lancio ufficiale delle Atp World Tour Finals che scattano domenica sul veloce indoor della “O2 Arena” della capitale inglese. AFP/LaPresse Novak ...

Tennis - Rafael Nadal si è operato alla caviglia : rientro previsto a gennaio : Rafael Nadal si è sottoposto a un intervento chirurgico all’articolazione della caviglia destra. Il mancino di Manacor, che ieri aveva annunciato la sua rinuncia alle ATP Finals di Londra a causa di problemi all’addome e alla caviglia destra, oggi è andato sotto i ferri per rimuovere in artroscopia un cosiddetto “corpo libero”. L’operazione sarebbe andata per il meglio secondo quanto riporta la stampa iberica e, ...