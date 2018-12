Tennis – Kyrgios | che disavventura sotto Natale | finisce in ospedale dopo il morso di un

sportfair

: Nick Kyrgios ha passato il Natale in ospedale... per il morso di un ragno! ????? E no, non ha ricevuto in dono poteri… - Eurosport_IT : Nick Kyrgios ha passato il Natale in ospedale... per il morso di un ragno! ????? E no, non ha ricevuto in dono poteri… - OA_Sport : #tennis Nick #Kyrgios morso da un ragno il giorno di Natale: l'australiano racconta l'episodio su Instagram - TennisWorldit : Ivanisevic: 'Se doma i suoi demoni, Kyrgios può vincere Slam' -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Nickda un ragno il giorno di: ilta australiano costretto ad andare subito inDurante l’offseason tutti iti stanno pianificando il lavoro in vista della nuova stagione, allenandosi in vista dei primi impegni del 2019. Fra essi c’è anche Nickche ha preferito terminare in anticipo l’annata 2018, avara di grandi emozioni, per poi concentrarsi sul pieno recupero fisico (e mentale) in vista del nuovo anno. Nick ha avuto però un piccolo incidente di percorso proprio nel giorno di: ilta australiano ha spiegato su Instagram di essere statoda un ragno e di aver passato qualche ora al pronto soccorso. Non di certo un bel modo per passare le feste!L'articolo, cheinildi un ragno! SPORTFAIR.