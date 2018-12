Tennis | Gasquet salta il torneo di Doha e l' Australian Open

Tennis - guai per Richard Gasquet : salta Doha e gli Australian Open : Richard Gasquet non ci sarà agli Australian Open, il Tennista francese ancora alle prese con la pubalgia che lo sta tenendo fuori dal tour E’ di Richard Gasquet il primo forfait del 2019. Il francese numero 26 del ranking mondiale, che sarebbe dovuto rientrare nel tour a Doha, ha dato forfait al torneo che si disputa in Qatar al via lunedì prossimo. Il francese dovrà saltare anche gli Australian Open, primo Slam stagionale in ...

Tennis - Australian Open 2019 : Richard Gasquet e Jozef Kovalík danno forfait per il primo Slam dell’anno : Arrivano i primi forfait in vista dei prossimi Australian Open di Tennis, programmati dal 14 al 27 gennaio 2019. Non vedremo scendere in campo a Melbourne, infatti, il francese Richard Gasquet (testa di serie n.26) e lo slovacco Jozef Kovalik (testa di serie n.85) per problemi fisici. In particolare, il 32enne transalpino già da qualche tempo è sofferente per una pubalgia che non gli ha concesso tregue. Una criticità, infatti, che lo ha ...