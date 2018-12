Tennis | Djokovic e Nadal a Abu Dhabitengono a battesimo la nuova stagione

Tennis - da domani Nadal e Djokovic impegnati ad Abu Dhabi : Il ‘Mubadala World Tennis Championship’ di Abu Dhabi inaugurerà la nuova stagione Tennistica con Nadal e Djokovic in campo per l’esibizione E’ il torneo-esibizione del ‘Mubadala World Tennis Championship’ di Abu Dhabi ad inaugurare come di consueto la nuova stagione. domani al via l’undicesima edizione sui campi veloci dell’International Tennis Centre at Zayed Sports City della capitale degli ...

Tennis - Novak Djokovic ha reso nota la sua programmazione per i primi 6 mesi del 2019 : Novak Djokovic è pronto a dominare anche nel 2019 dopo aver chiuso in crescita nell’anno che sta per concludersi: la sua programmazione Novak Djokovic, n.1 del mondo, ha reso nota la lista dei tornei a cui prenderà parte nella prima metà del 2019. Per il 31enne di Belgrado il via all’Atp 250 di Doha il prossimo 31 dicembre e, a seguire: Australian Open (14-27 gennaio); Masters 1000 Indian Wells (4-17 marzo); Masters 1000 Miami ...

Tennis - Novak Djokovic annuncia il suo programma dei primi sei mesi del 2019 : il serbo non giocherà a Montecarlo e al Queen’s Club : Il Tennis prestò tornerà su questi schermi, come si suol dire. I giocatori, infatti, stanno pianificando la stagione 2019 che sta per cominciare: il primo focus saranno gli Australian Open (14-27 gennaio). Il n.1 del mondo Novak Djokovic è tra i grandi attesi di quest’annata, dopo aver incantato nella seconda parte del 2018 ed essere tornato in vetta al ranking ATP, spodestando lo spagnolo Rafael Nadal. Il serbo ha reso noto in questi ...

Tennis - Mubadala World Tennis Championship 2018 : Rafael Nadal e Novak Djokovic si esibiscono ad Abu Dhabi : La pausa che il Tennis mondiale si è voluto concedere sta ormai per finire. Lo sport con racchetta e pallina riprende dal Mubadala World Tennis Championship di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione giunto all’undicesima edizione programmato dal 27 al 29 dicembre, che darà modo ai grandi nomi di iniziare a sciogliersi e guardare a quel che sarà, in particolare ai prossimi Australian Open 2019 (14-27 gennaio). Sui campi veloci ...

Tennis – Del Potro e i discorsi con i Fab Four : “con Federer parliamo di calcio - con Djokovic delle nostre paure” : Juan Martin Del Potro ha svelato alcuni particolari del suo rapporto con i Fab Four, soffermandosi in particolar modo sulle sue discussioni con Federer e Djokovic Juan Martin Del Potro ha spesso occupato, quando nella sua carriera gli infortuni non lo hanno limitato, uno degli spazi a ridosso o ‘in mezzo’ ai Fab Four. In una recente intervista l’argentino ha spiegato il suo rapporto con i grandi nomi del Tennis, rivelando ...

Tennis - Marian Vajda eletto “Coach of the year” dell’ATP : decisivi i successi di Djokovic : “Coach of the year” assegnato a Marian Vajda, l’allenatore di Novak Djokovic, letteralmente rinato sotto la sua guida “di ritorno” Se Sascha Bajin, allenatore di Naomi Osaka, è stato premiato dalla WTA, il riconoscimento “Coach of the year” dell’ATP se lo è invece aggiudicato Marian Vajda, allenatore storico prima e poi protagonista della “rinascita” di Novak Djokovic. Dopo aver ...

Tennis - Ranking ATP (17 dicembre) : Novak Djokovic in vetta - Fabio Fognini n.1 azzurro : Ranking ATP invariato per lo più in questa settimana, in attesa che le “ostilità” riprendano con l’inizio del 2019 e i tornei di preparazione al prossimo Australian Open, previsto dal 14 al 27 gennaio. In vetta dunque c’è sempre Novak Djokovic: il 31enne nativo di Belgrado, con i suoi 9045 punti, precede lo spagnolo Rafael Nadal (7480 punti) e lo svizzero Roger Federer (6420 punti). Alle loro spalle troviamo il vincitore ...

Tennis - esubizione di Abu Dhabi : Nadal e Djokovic ci saranno : Nadal e Djokovic inizieranno la stagione 2019 preparandosi con l’esibizione di Abu Dhabi, entrambi i fenomeni hanno dato l’ok Ancora una volta sarà il ‘Mubadala World Tennis Championship’ di Abu Dhabi, tradizionale torneo/esibizione ad inaugurare la nuova stagione: l’undicesima edizione è infatti in programma dal 27 al 29 dicembre 2018 sui campi veloci dell’International Tennis Centre at Zayed Sports ...

Tennis – Courier non ha dubbi : “Djokovic come Federer - a 35 anni potrebbe ancora…” : Jim Courier esalta le doti di Novak Djokovic: l’ex Tennista pensa che Nole, in futuro, possa rientrare da un infortunio in stile Federer e tornare al top anche a 35 anni Il 2018 è stato senza alcun dubbio l’anno di Novak Djokovic. Il campione serbo ha deciso di operarsi al gomito per eliminare il dolore che gli impediva di giocare al massimo delle sue potenzialità, ritornando gradualmente al top della forma, fino a vincere ...

Tennis - Richard Krajicek : “Novak Djokovic è il migliore di sempre non Roger Federer” : Il tema del migliore di sempre è particolarmente ricorrente nel mondo dello sport. I dualismi tra Pelé e Maradona o tra Leo Messi e Cristiano Ronaldo nel calcio sono all’ordine del giorno. Ogni epoca ha avuto un campione e il gioco del confronto tra quello che c’è stato prima anima spesso il dibattito. Accade lo stesso nel Tennis in un’epoca molto particolare in cui i campioni di una certa levatura sono ben tre: lo svizzero ...

Il tabellone del Mubadala Tennis Championship : presenti Djokovic e Nadal : Da questo match verrà fuori lo sfidante del numero uno del mondo. È previsto anche un incontro a livello femminile, dove sarà protagonista Venus Williams , un anno fa giocò la sorella Serena contro ...

Tennis : Novak Djokovic contro l’ITF per la regola che lega la partecipazione ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 alla nuova Coppa Davis : Novak Djokovic non ci sta. In qualità di presidente del Consiglio dei giocatori del circuito ATP, il n.1 del mondo è fortemente contrariato per il lancio del nuovo format della Coppa Davis, che prenderà il via l’anno venturo, e nello stesso tempo come essa sia legata ai prossimi Giochi Olimpici. La Federazione Internazionale del Tennis (ITF) ha richiesto ai giocatori di partecipare alla Davis per ottenere il pass a Cinque Cerchi. In questo ...