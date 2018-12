Tennis : Camila Giorgi dà forfait per il torneo di Brisbane. L’azzurra dovrebbe esordire a Sydney : Camila Giorgi non sarà al via del WTA di Brisbane (Australia), in programma dal 31 dicembre al 6 gennaio. La n.1 nostrana ha dato forfait per il torneo sul cemento australiano e dunque dovremmo veder esordire l’azzurra (n.26 del mondo) a Sydney (Australia) il prossimo 6 gennaio. La 26enne marchigiana, reduce da un’ottima stagione suggellata dal secondo titolo in carriera a Linz (Austria) e dai quarti di finale a Wimbledon, ha nel ...

Tennis - inizia la stagione 2019. Primi tornei ATP e WTA stagionali : dove saranno impegnati gli italiani? Fognini debutta ad Auckland - Camila Giorgi a Brisbane : Mancano pochi giorni alla ripresa dell’attività del Tennis: la stagione 2019 è davvero alle porte, ed allora è tempo di scoprire cosa faranno i giocatori italiani più in vista, capitanati da Fabio Fognini nel settore maschile e da Camila Giorgi in quello femminile. Partiamo da Fognini: il numero 13 del mondo (e miglior portacolori dell’Italia) non comincerà dalla prima settimana di Tennis, ma dalla seconda, giocando l’ATP 250 ...

Tennis - Ranking WTA (17 dicembre) : Simona Halep comanda - Camila Giorgi la migliore italiana - perde posizioni Sara Errani : Non ci sono cambiamenti nella top10 del Ranking WTA. Dopo la conclusione e la vittoria dell’australiana Ashleigh Barty nel WTA Elite Trophy di Zhuhai, la graduatoria delle migliori giocatrici è diventata definitiva in questo 2018. Simona Halep, dunque, rimane in vetta per la 43esima settimana consecutiva (la 59esima complessiva). La 27enne rumena, condizionata da un problema alla schiena nell’ultima parte di stagione, ha conservato ...

Tennis - Australian Open 2019 : le entry-list. Sono sei gli azzurri presenti nel main draw. Camila Giorgi unica italiana : Sono state pubblicate le entry-list del tabellone principale degli Australian Open 2019, primo Slam dell’anno venturo in programma a Melbourne dal 14 al 27 gennaio. Opportuno ricordare che le qualificazioni prenderanno il via mercoledì 9 gennaio. Nel draw maschile l’Italia sarà rappresentata da Fabio Fognini, Marco Cecchinato, Andreas Seppi, Matteo Berrettini e da Thomas Fabbiano. Escluso per il momento c’è Lorenzo Sonego ma, ...

Il Tennis italiano al femminile è solo Camila Giorgi. 2018 disastroso per le altre azzurre - la top100 è un miraggio : Una crisi senza una fine è quella che ha colpito nelle ultime stagioni il tennis femminile italiano. Una situazione veramente disastrosa, ma che ha radici proprio negli anni dei grandi trionfi in Fed Cup e a livello Slam. I successi delle ragazze di Corrado Barazzutti, la vittoria del Roland Garros di Francesca Schiavone, quella degli US Open di Flavia Pennetta, ma anche il Career Grand Slam in doppio di Sara Errani e Roberta Vinci. Tutto questo ...

Tennis - Ranking WTA (12 novembre 2018) : la Fed Cup non incide sulla classifica. Camila Giorgi resta al numero 26 : La finale di Fed Cup, vista anche l’assenza della statunitense Sloane Stephens e delle ceche Karolina Pliskova e Petra Kvitova (convocata ma non scesa in campo) non muove nulla nella top ten mondiale del Tennis femminile, con la romena Simona Halep certa da tempo di chiudere il 2018 al numero 1. Top 10 WTA (Ranking al 12.11.2018) 1 Simona Halep (Romania) 6921 2 Angelique Kerber (Germania) 5875 3 Caroline Wozniacki (Danimarca) 5586 4 Elina ...

Tennis - Ranking WTA (5 novembre) : Simona Halep sempre in vetta - Camila Giorgi guida la truppa italiana : Nessuna variazione sostanziale nella top-10 del Ranking mondiale del Tennis femminile. Il WTA Elite Trophy di Zhuhai, con la vittoria di Ashleigh Barty, non cambia le carte in tavola. In testa c’è sempre Simona Halep, in vetta per la 37esima settimana consecutiva. La 27enne rumena di Costanza, out per un problema alla schiena, ha comunque conservato il suo primato, vantando un vantaggio di 1.046 punti sulla tedesca Angelique Kerber che ...

Tennis - Ranking WTA (29 ottobre) : Simone Halep chiude al comando - Svitolina quarta. Camila Giorgi 26^ : Si è conclusa la stagione internazionale del grande Tennis femminile con la disputa delle WTA Finals vinte da Elina Svitolina che ha rivoluzionato anche il Ranking WTA aggiornato a lunedì 29 ottobre. L’ucraina è infatti balzata in quarta posizione (5350 punti) scavalcando così la giapponese Naomi Osaka che perde una posizione (quinta con 5115) mentre la ceca Petra Kvitova scivola di due piazze (settima, 4630). Al comando rimane la rumena ...

Tennis - Ranking WTA (22 ottobre) : Halep in testa - stravolta la top ten. Camila Giorgi numero 26 : Tantissimi cambiamenti nella top ten del Ranking WTA, la classifica internazionale di Tennis femminile aggiornata a lunedì 22 ottobre. La rumena Simona Halep resta saldamente al comando con i suoi 6921 punti ma alle sue spalle cambia tutto: la tedesca Angelique Kerber (5375) riesce a superare la danese Caroline Wozniacki (5086), la giapponese Naomi Osaka rimane quarta ma alle sue spalle recuperano ben due posizioni la ceca Petra Kvitova e la ...

Tennis - CAMILA GIORGI VINCE A LINZ/ Secondo titolo in carriera per l'atleta : è n. 28 del mondo : Diretta Wta LINZ 2018, finale GIORGI Alexandrova: con il risultato di 6-3 6-1 la TENNISta azzurra VINCE il titolo International e mette in bacheca il Secondo trofeo da professionista