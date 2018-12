Talent Scout Mondo Calcio – Eder Militao

lanotiziasportiva

(Di mercoledì 26 dicembre 2018), brasiliano classe 98, è considerato da molti come il futuro difensore della nazionale carioca.Cresciuto nelle giovanili del San Paolo,, non fa in tempo ad adattarsi al campionato Brasilerao che, dopo appena 18 presenze, viene acquistato dai portoghesi del Porto.Il ragazzo, dopo sole 3 settimane di ambientamento e sotto la guida di un allenatore emergente come mister Sergio Conceicao, ha la possibilità di esordire da titolare e contro il Moreirense.non delude, anzi, impressiona tutti per la sicurezza, la personalità, non comune ad un ragazzo della sua età, e per l’ottima prestazione offerta sul terreno di gioco.Alla prima occasione,, si prende la maglia da titolare e non la lascia più.Utilizzato preferibilmente come centrale difensivo,, dimostra di essere molto affidabile nelle marcature oltre che abile e veloce nel far ...