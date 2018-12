Taglio delle Pensioni d' oro | il Senato approva…

Il Governo proroga il blocco della rivalutazione delle pensioni in versione 'soft'. Verso Taglio degli assegni "d'oro" da 100mila euro in su : proroga del blocco dell'adeguamento delle pensioni, sulla falsariga del 'meccanismo Letta' ma in versione "molto più morbida". E' una delle misure che il Governo dovrebbe introdurre in manovra al Senato. L'indicizzazione resterebbe piena (100%) per gli assegni fino a 3 volte il minimo (circa 1.500 euro), per passare all'85% su quelli tra 3 e 4 volte il minimo, all'80% su quelli tra 4 e 5 volte, al 60% tra 5 e 6 volte e al 50% per gli ...

Salvini dice che sul Taglio delle pensioni d'oro ci sarà accordo : Milano, 15 dic., askanews, - 'Se dico che ci sarà l'accordo, ci sarà. Lasciateci lavorare'. Così il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, a margine di un incontro con la stampa a Milano.

Cos'ha detto Salvini sul Taglio delle cosiddette pensioni d'oro : Roma, 9 dic., askanews, - Il vicepremier Matteo Salvini confida in un esito positivo del negoziato con l'Europa, 'non credo che Bruxelles per qualche zero virgola avvierà la procedura', e alla vigilia ...

Manovra - Coldiretti : “Ok al Taglio delle accise con +330% di birre artigianali” : Una misura che sostiene il boom dei birrifici artigianali che in Italia sono più che quadruplicati negli ultimi dieci anni con un aumento del 330%, passando da poco più di 200 a oltre 860 con una produzione annuale stimata in 55 milioni di litri. E’ quanto afferma la Coldiretti nell’esprimere apprezzamento per l’approvazione dell’emendamento che sostiene i birrai artigianali prevedendo una riduzione delle accise del 40% per chi produce fino a ...

Zona Euro - forte aumento delle vendite al detTaglio in ottobre : Migliora il settore retail dell'EuroZona a ottobre. Secondo l' Eurostat , le vendite al dettaglio sono salite dello 0,3% su base mensile dopo il -0,5% registrato a settembre. Il dato risulta superiore ...

Samsung annuncia il detTaglio delle patch di sicurezza di dicembre : Samsung annuncia il dettaglio del contenuto delle patch di sicurezza di dicembre, insieme all'elenco degli smartphone che le riceveranno. L'articolo Samsung annuncia il dettaglio delle patch di sicurezza di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Manovra - le misure rinviate : dal reddito di cittadinanza a quota 100 e al Taglio delle pensioni d’oro : Nel pacchetto degli emendamenti, ovvero tra le proposte di modifica presentate da governo e relatori in Commissione bilancio della Camera, dove il provvedimento è allo stato attuale in discussione, non “sono pervenute” le misure che costituiscono il nocciolo duro della Manovra: reddito di cittadinanza e superamento della legge Fornero in materia pensionistica, sulla base del meccanismo di “quota 100”...

Manovra - 54 emendamenti dal governo - Palazzo Chigi : 'Il Taglio delle pensioni d'oro ci sarà' : Dobbiamo avere strade che funzionano, ponti che non crollano e un po' di sicurezza in più, non abbiamo niente da invidiare a nessuno, siamo il Paese più bello del mondo". Capannoni, taglio Imu dal 20 ...

Manovra - 54 emendamenti dal governo - Palazzo Chigi : 'Il Taglio delle pensioni d'oro ci sarà' : Dobbiamo avere strade che funzionano, ponti che non crollano e un po' di sicurezza in più, non abbiamo niente da invidiare a nessuno, siamo il Paese più bello del mondo". Capannoni, taglio Imu dal 20 ...

Manovra - salta il Taglio delle pensioni d’oro. Ma il governo assicura : “Ci sarà” : Niente taglio alle pensioni d'oro negli emendamenti presentati oggi alla Camera dei deputati dal governo alle legge di Bilancio. Ma da Palazzo Chigi assicurano che si tratta solo di un rinvio e che il taglio verrà "sicuramente" inserito in un secondo momento, probabilmente durante la discussione al Senato.Continua a leggere

Manovra - fonti di Palazzo Chigi : il Taglio delle pensioni d'oro ci sarà : Sono i temi che ci stanno a cuore e rispetto ai quali il Presidente Conte ci rappresenta nel migliore dei modi ai massimi livelli, di fronte ai leader di tutto il mondo". Così i vicepremier Luigi Di ...

Manovra - ecco i primi emendamenti : non c’è il Taglio delle pensioni d’oro : Mancano anche le norme sul reddito di cittadinanza e il superamento della legge Fornero. Proposto il raddoppio del taglio dell’Imu sui capannoni industriali

La Lega boccia emendamento - niente Taglio delle accise : Nel contratto al punto n°26 dal titolo 'Tagli dei costi della politica, dei costi delle istituzioni e delle pensioni d'oro' è presente inoltre l'intenzione di 'razionalizzare l'utilizzo delle auto ...

Manovra - il PD propone Taglio delle accise sulla benzina - Lega e M5S lo bocciano : A rispondere alle accuse del PD è stata Laura Castelli , il viceministro dell'Economia in quota M5s: "Stiamo facendo una ricognizione e non rinneghiamo la volontà di ridurre i costi delle auto blu" ...