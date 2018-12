Supernatural 12 | i fratelli Winchester alle prese con la nascita del figlio del diavolo

davidemaggio

: RT @Crowley_Inferno: Pena di morte. by @prenzyx #stopinvasione #bestiedisatana #25dicembre #religione #politica #inferno #re #lega #razzis… - AmericaBlanco10 : RT @Crowley_Inferno: Pena di morte. by @prenzyx #stopinvasione #bestiedisatana #25dicembre #religione #politica #inferno #re #lega #razzis… - Crowley_Inferno : Pena di morte. by @prenzyx #stopinvasione #bestiedisatana #25dicembre #religione #politica #inferno #re #lega… - manganic475 : RT @RaiQuattro: Un poltergeist infesta il vostro appartamento? Antichi demoni tormentano l'anima di un amico o famigliare? Niente paura, i… -

(Di mercoledì 26 dicembre 2018)12Regalo di Natale in arrivo per i fan deiDean (Jensen Ackles) e Sam(Jared Padalecki): Rai 4 trasmetterà, a partire da oggiore 19.00, la dodicesima stagione di. Con un doppio appuntamento giornaliero, i telespettatori potranno così vedere 23 episodi inediti, andati in onda in America su The CW tra il 2016 e il 2017.Nel season finale dell’undicesima stagione, Amara è riuscita a riappacificarsi con il fratello Dio/Chuck e, per questa ragione, ha deciso di ringraziare ifacendo “risorgere” Mary, la loro mamma. Da un lato Dean si è mostrato sotto shock per questa novità, dall’altro Sam non ha potuto gioire perchè Toni, una donna di lettere inglese, lo ha rapito con l’intenzione di torturarlo ed estorcergli delle informazioni sulla caccia ai demoni eseguita per anni al fianco del fratello.Da questi presupposti, partirà ...