Sudafrica | un musicista ha suonato la chitarra durante l’operazione al cervello

(Di mercoledì 26 dicembre 2018) Non capita a tutte le persone sottoposte a intervento chirurgico aldi suonare uno strumento musicale in sala operatoria: è il caso però di Musa Manzini, bassista jazzno, che è stato operato qualche giorno fa all'ospedale di Città del Capo, in, a causa di un tumore alL'intervento L'intervento prevedeva che i chirurghi toccassero delle aree molto importanti del sistema nervoso: per assicurarsi di non commettere errori, eseguita in anestesia locale, i medici hanno chiesto aldi suonare unaacustica. Così facendo, i medici che hanno operato, vedendo Manzini che continuava a suonare, hanno avuto la conferma che tutto stesse procedendo per il meglio.I dottori che hanno curato il signor Manzini erano preoccupati per la funzione motoria della sua mano sinistra. E il Dr. Rohen Harrichandparsad, che fa parte del ...