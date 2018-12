Stufa della solita palestra? Prova lo Sportainment

Morto Giovanni Martorana - l'attore de "I cento passi" ucciso dalle esalazioni della Stufa : È Morto Giovanni Martorana, attore palermitano di 53 anni. l'attore è stato trovato Morto nella sua casa di contrada Pezzingoli, a Monreale (Palermo). Il decesso è avvenuto...

Novara - intossicati dal monossido della Stufa : coniugi in ospedale : Una coppia di anziani coniugi è ricoverata in ospedale, a Borgomanero, per una intossicazione da monossido di carbonio, dovuta probabilmente alla stufa a pellet della loro casa di Divignano. L’allarme è scattato questa mattina alle 7, quando sono stati soccorsi dal 118. L’uomo è sotto osservazione, la donna, più grave, e’ stata trasportata in camera iperbarica. Lieve malessere anche per i soccorritori, che sono stati visitati. ...

Fiamme da una Stufa difettosa - anziano muore nell'incendio della casa : Tragedia a Lentella nella prima serata di ieri nel piccolo comune del Vastese. Un uomo del posto, 71 anni, è morto tra le Fiamme della propria abitazione in via Pianezza. Il rogo da una prima ...