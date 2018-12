Stati Uniti | il crollo del tasso di fertilità | a quali terribili conseguenze va incontro

È morto un altro bambino guatemalteco dopo essere entrato negli Stati Uniti : Aveva otto anni, aveva attraversato il confine in Texas col padre ed era in custodia delle forze dell'ordine statunitensi

Aerei e aeroporti - il piano della Cina per surclassare gli Stati Uniti : Air China (Getty Images) Da qui al 2035 la Cina costruirà altri 216 aeroporti, portando il totale degli scali presenti nel paese alla ragguardevole cifra di 450. Per fare un paragone, il paese con il maggior numero di aeroporti in cui le compagnie aeree pianificano voli periodici (e cioè non charter o voli di Aerei privati) sono gli Stati Uniti, con 784 strutture. Anche il Canada, per la sua particolare geografia, ha un buon numero di aeroporti: ...

Stati Uniti - l'attività nel distretto Fed di Chicago si deteriora a novembre : Torna a peggiorare l'attività economica nel distretto Fed di Chicago nel mese di novembre. L'indice Fed Chicago sull'attività nazionale, CFNAI, si è portato a 0,22 punti , in calo rispetto agli 0,22 ...

Stati Uniti - cos’è lo shutdown che blocca uffici e stipendi pubblici : (Foto: wikipedia.org) L’Italia non è l’unica nazione ad avere qualche problema sull’approvazione del bilancio per il prossimo anno. Si preannuncia, infatti, un Natale molto teso anche quello del governo degli Stati Uniti, che al momento si trova in una fase di stallo proprio per le discussioni parlamentari relative ai fondi da stanziare per le future politiche dell’esecutivo. Dopo il mancato accordo tra il presidente Donald Trump e l’opposizione ...

Il ritiro degli Stati Uniti dalla Siria e l’inaffidabilità di Donald Trump : Il presidente americano non si aspettava una reazione così forte alla sua decisione sulla Siria: è la lealtà verso gli alleati a essere chiamata in causa. Leggi

Negli Stati Uniti l’assicurazione sanitaria ti spia anche quando dormi : Ventidue milioni di americani sono affetti da disturbi del sonno e durante la notte utilizzano gli apparecchi Cpap che aiutano a respirare. Un malato ha scoperto che le assicurazioni, senza il consenso degli utenti, raccolgono i dati dalle macchine per fare aumentare i costi...

