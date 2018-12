Spalletti | «Il Napoli ha qualità | da Ancelotti ho solo da imparare»

Inter-Napoli - Spalletti allo scoperto su Nainggolan e Lautaro : Soddisfatto Luciano Spalletti al termine del successo dell’Inter contro il Napoli, ecco le dichiarazioni del tecnico ai microfoni di Sky Sport: “mi è sembrata un’Inter forte dall’inizio alla fine. Ha vinto anche meritatamente. Ad un certo punto potevamo anche perderla se non ci metteva una pezza Asamoah. Ma è stata una bellissima partita, giocata da due squadre che hanno fatto buon calcio”. Su Lautaro ...

Inter-Napoli in Diretta LIVE : Spalletti gioca la carta Lautaro Martinez : 83′ SOSTITUZIONE INTER entra Lautaro Martinez ed esce Joao Mario 79′ ESPULSO Koulibaly primo giallo per fallo su Politano, secondo giallo per proteste 77′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Ghoulam ed esce Mario Rui 73′ SOSTITUZIONE INTER entra Keita ed esce Perisic 69′ SOSTITUZIONE NAPOLI entra Mertens ed esce Milik 67′ AMMONITO ALBIOL per gioco scorretto 65′ Gran […] L'articolo Inter-Napoli in Diretta ...

Inter-Napoli : Spalletti per accorciare - Ancelotti per il sogno scudetto : Per il Napoli l'occasione di accorciare sulla Juve, per l'Inter quella di tenere lontane le inseguitrici e ambire a qualcosa in più del terzo posto. Il posticipo del Boxing Day all'italiana, stasera a ...

Inter-Napoli - i convocati di Spalletti per la sfida di San Siro : fuori Nainggolan e Miranda : L’allenatore nerazzurro ha diramato la lista dei convocati per la partita contro il Napoli, escludendo non solo Nainggolan ma anche Miranda Il Natale 2018 coincide anche con la vigilia di campionato, visto che la Serie A domani scende in campo per la 18ª giornata. L’Inter affronta a San Siro il Napoli, un match da mille e una notte aperto a qualsiasi risultato. Luciano Spalletti dovrà fare a meno di Radja Nainggolan (escluso ...

Inter - Spalletti studia le mosse anti Napoli : Joao Mario scalza Borja Valero : Joao Mario sembra aver scalzato Borja Valero in vista del big match di domani sera contro il Napoli, venduti 62mila biglietti,. L'Inter cerca di archiviare la sospensione inflitta a Nainggolan e di ...

Inter Napoli - lo 'strano' Natale di Ancelotti : ritorno a San Siro - Spalletti l'eterno rivale : Un anno fa, di questi tempi, Maurizio Sarri superava 3-2 la Sampdoria e manteneva un punto di vantaggio sulla Juventus in vetta alla Serie A. Diventerà campione d'inverno una settimana più tardi, 1-0 ...