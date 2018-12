Solskjaer | nuovo volto alla squadra | ora il Manchester è davvero ' United'

Calcio - chi è Ole Gunnar Solskjaer - il nuovo allenatore del Manchester United : Dopo l’esonero di Jose Mourinho, il Manchester United ha scelto il norvegese Ole Gunnar Solskjaer per guidare la squadra fino al termine della stagione. Se per i non addetti ai lavori il nome del 45enne nato a Kristiansund può apparire del tutto sconosciuto, certamente non è così per coloro che conoscono la storia recente dei Red Devils. Per Solskjaer si tratta infatti di un ritorno a casa, dato che nel club di Manchester ha trascorso ben ...